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Meteoroloji Uyardı: Saati Belli Fena Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bu göre sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye sürdürecek. Öte yandan kar yağışı yeniden geliyor. Orhan Şen İstanbul için o güne dikkat çekti. İşte Meteoroloji'den yapılan kritik uyarılar...

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  2. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz?in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz?in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz?in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz?in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  3. İstanbul'a kar geliyor! <br> Prof.Dr.Orhan Şen,İstanbul için kritik bir uyarı yaptı ve 12 Ocak Çarşamba gününe dikkat çekti. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da Çarşamba günü kky ve kar olabilir. Perşembe günü Anadoluya kayar." dedi.

    İstanbul'a kar geliyor!
    Prof.Dr.Orhan Şen,İstanbul için kritik bir uyarı yaptı ve 12 Ocak Çarşamba gününe dikkat çekti. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da Çarşamba günü kky ve kar olabilir. Perşembe günü Anadoluya kayar." dedi.

  4. Fırtına dolu, hortum <br> Prof. Şen şöyle devam etti: Bugün ve gelecek 2 gün Çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde Şiddetli Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır.

    Fırtına dolu, hortum
    Prof. Şen şöyle devam etti: Bugün ve gelecek 2 gün Çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde Şiddetli Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır.

  5. Kuvvetli yağış uyarısı <br> Yağışların; Akdeniz (Hatay dışında) ile Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Kuvvetli yağış uyarısı
    Yağışların; Akdeniz (Hatay dışında) ile Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  6. Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  7. Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  8. Akdeniz:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Akdeniz:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

  9. İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. <br> Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
    Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  10. Orta ve Doğu Karadeniz:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Orta ve Doğu Karadeniz:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

  11. Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

  12. Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.