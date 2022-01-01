"Çok ayıp bu açıklamalar ya"

Deniz Seki, anket sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Çok ayıp, bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu şekildeki seçmeleri. Neye göre kime göre... Bu kadar özel yorumcu varken hem de..." dedi.