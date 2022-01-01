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2021'İn En İyi Şarkıcılarını Seçen Araştırma Ünlüler Dünyasını Karıştırdı

Optimar'ın son anket sonuçları ünlüler dünyasını karıştırdı. 2021'in en iyi şarkıcılarını seçen araştırmaya göre Melek Mosso birinci oldu.

  1. Anket araştırmaları yürüten Optimar şirketi 2021 yılının ?en iyi şarkıcıları"nı belirledi. Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının aralık ayına dair sonuçlarını resmi Twitter hesabında yayınladı. Optimar araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Melek Mosso ilk sırada yer alırken, onu Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık takip etti. Ünlüler dünyasını karıştıran anket sonuçları çok tartışıldı, sosyal medyada sesler yükseldi. Deniz Seki ise ?Neye göre, kime göre? diye sorarak ankete itiraz etti.

    Anket araştırmaları yürüten Optimar şirketi 2021 yılının ?en iyi şarkıcıları"nı belirledi. Optimar Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının aralık ayına dair sonuçlarını resmi Twitter hesabında yayınladı. Optimar araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Melek Mosso ilk sırada yer alırken, onu Sezen Aksu, Hadise ve Zeynep Bastık takip etti. Ünlüler dünyasını karıştıran anket sonuçları çok tartışıldı, sosyal medyada sesler yükseldi. Deniz Seki ise ?Neye göre, kime göre? diye sorarak ankete itiraz etti.

  2. Optimar'ın son anketine göre 2021'in en iyi şarkıcıları belli oldu. Türkiye'nin Nabzı - Aralık Ayı araştırmasında "2021 yılının en iyi şarkıcısı sizce kimdir?" sorusuna verilen yanıtlarda Melek Mosso grafiğin başında yer aldı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki bu araştırma sonucuna adeta isyan etti.

    Optimar'ın son anketine göre 2021'in en iyi şarkıcıları belli oldu. Türkiye'nin Nabzı - Aralık Ayı araştırmasında "2021 yılının en iyi şarkıcısı sizce kimdir?" sorusuna verilen yanıtlarda Melek Mosso grafiğin başında yer aldı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki bu araştırma sonucuna adeta isyan etti.

  3. "Çok ayıp bu açıklamalar ya" <br> Deniz Seki, anket sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Çok ayıp, bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu şekildeki seçmeleri. Neye göre kime göre... Bu kadar özel yorumcu varken hem de..." dedi.

    "Çok ayıp bu açıklamalar ya"
    Deniz Seki, anket sonucundan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "Çok ayıp bu açıklamalar ya. Çok ayıp, bir sürü meslektaşım adına da çok ayıp karşılıyorum bu şekildeki seçmeleri. Neye göre kime göre... Bu kadar özel yorumcu varken hem de..." dedi.

  4. Seki'nin bu açıklamaları sosyal medyada hem desteklendi hem de eleştirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'yi haklı bulurken, kimileri de 'listede kendi ismi olmamasını hazmedemediği için böyle bir açıklama yaptığını' söyleyerek yerdi.

    Seki'nin bu açıklamaları sosyal medyada hem desteklendi hem de eleştirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları Deniz Seki'yi haklı bulurken, kimileri de 'listede kendi ismi olmamasını hazmedemediği için böyle bir açıklama yaptığını' söyleyerek yerdi.

  5. Anket sonuçlarına göre Sezen Aksu yakın bir oranla ikinci sırada yer alırken, Zeynep Bastık ise üçüncü sırada.

    Anket sonuçlarına göre Sezen Aksu yakın bir oranla ikinci sırada yer alırken, Zeynep Bastık ise üçüncü sırada.

  6. Zeynep Bastık'ı takip eden isim ise 2021'de Altın Kelebek Ödülü alan Hadise oldu.

    Zeynep Bastık'ı takip eden isim ise 2021'de Altın Kelebek Ödülü alan Hadise oldu.

  7. Araştırmada yılın en iyilikseveri sorusuna yanıt olarak en çok AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in adı verildi. Onu ikinci sırada Müge Anlı, üçüncü sırada medya patronu Acun Ilıcalı izledi.

    Araştırmada yılın en iyilikseveri sorusuna yanıt olarak en çok AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'in adı verildi. Onu ikinci sırada Müge Anlı, üçüncü sırada medya patronu Acun Ilıcalı izledi.

  8. Öte yandan katılımcıların "2021 yılının en akılda kalan haberi sizce hangisi?" sorusuna verdiği yanıtlara göre geçtiğimiz yılın en akılda kalan haberi orman yangınları olurken Karadeniz'de doğalgaz bulunması, sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulamayan haberlerden oldu.

    Öte yandan katılımcıların "2021 yılının en akılda kalan haberi sizce hangisi?" sorusuna verdiği yanıtlara göre geçtiğimiz yılın en akılda kalan haberi orman yangınları olurken Karadeniz'de doğalgaz bulunması, sel felaketi, pandemi tedbirleri ve kadın cinayetleri de unutulamayan haberlerden oldu.