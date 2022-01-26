İstanbul'a Giriş Yasağı Kaldırıldı
Son yılların en şiddetli kar yağışını alan İstanbul'da sıkıntıların azaltılması için yeni önlemler alındı. Otogarlardan çıkış yasağı uzatılırken, kamuda görevli personel yine idari izinli sayılacak. İstanbul Valisi Yerlikaya, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı.
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İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını duyurdu.
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Son iki gündür İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada yasağın kaldırıldığını duyurdu.Kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilememesi için alınan önlemler şöyle:
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1- Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personeller 26 Ocak 2022 Çarşamba günü de idari izinli sayılacak.
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2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamileler 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak.
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3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışları 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulacak.
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4- Üniversitelerde 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar eğitime ara verilecek.
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5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilecek.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.
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