İstanbul'a Giriş Yasağı Kaldırıldı

Son iki gündür İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada yasağın kaldırıldığını duyurdu.Kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilememesi için alınan önlemler şöyle: