Abramovich, Ukrayna'nın Çağrısı İle Barış Müzakereleri İçin Belarus'a Gitti
İngiliz spor kulübü Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç?in, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek amacıyla arabuluculuk yapmak için Belarus?a gittiği öne sürüldü. İngiliz basını, Ukrayna'nın milyarder iş insanından destek istediğini ve Abramovich'in kriz nedeniyle büyük bir baskı altıda olduğunu yazdı.
-
Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya?nın Ukrayna saldırılarının ardından büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere parlamentosunda 'Rus devletiyle bağlantılı' büyük bir oligark olarak yaptırımlarla karşı karşıya kalması yönünde çağrılar yapıldı.
-
Artan baskıların ardından İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, kulübün yönetimini, vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.
-
Dailymail'in haberine göre; Chelsea?nin sözcüsü 13,6 milyar dolarlık servetin sahibi Abramovich'in Belarus?taki müzakerelere aracılık etmek için 'yardım edeceğini? açıkladı.
-
UKRAYNA TEMASA GEÇTİ Sözcü, "Ukrayna tarafının Roman Abramovich ile temasa geçtiğini ve o zamandan beri yardım etmeye çalıştığını doğrulayabilirim. Neyin tehlikede olduğunu göz önünde bulundurarak onun katılımı hakkında neden daha fazla yorum yapmadığımız konusunda anlayışınızı rica ediyoruz? dedi.
-
Bununla birlikte, Jerusalem Post'a göre, Abramovich, iki tarafın görüşeceği Ukrayna ile Belarus sınırındaki Gomel'e ulaştı. Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Kornichuk, Abramovich'in müzakerelere katılımı hakkında özel olarak yorum yapmayacağını söyledi. Ancak Kornichuk, ?Yeterli nüfuzu olan ve yardım edebilecek herkese minnettarız? dedi.
-
Diğer taraftan gazetede, Abramovich'in katılımının Ukraynalı film yapımcısı Alexander Rodnyansky'nin talebiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Rodnyansky, "Ukrayna tarafının Rusya'da barışçıl bir çözüm bulma konusunda kendilerine yardım etmeye istekli birini bulmaya çalıştığını doğrulayabilirim. Yahudi topluluğu aracılığıyla Roman Abramovich'e bağlılar ve yardım için ona ulaştılar" dedi.
-
"ZELENSKİ, ABRAMOVİCH'E MİNNETTAR" Roman Abramovich'in barışçıl bir çözüm için uğraştığını belirten Rodnyansky, "Etkisi sınırlı olsa da, yanıt veren ve denemeyi üstlenen tek kişi o 'Bunun bir etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Zelenski'nin personeliyle bizzat temas halindeyim ve onun gerçek çabaları için minnettar olduklarını biliyorum? diye konuştu.
-
Öte yandan, Abramovich 2003'ten beri Chelsea'nin sahibi ve gelişinden bu yana futbol kulübü beş kez lig şampiyonu ve iki kez Avrupa şampiyonu oldu. Geçen hafta parlamentoda İşçi Partisi eski bakanı Chris Bryant, Abramovich'in kulübe sahip olmasının yasaklanmasını istedi. Bryant, Abramovich'in 'Rus devleti ve yozlaşmış faaliyet ve uygulamalarla olan bağlantıları nedeniyle HMG'nin (Majestelerinin Hükümeti) ilgisini çekmeye devam ettiğini' söyleyen sızdırılmış bir 2019 İçişleri Bakanlığı belgesinin altını çizdi.
-
ABRAMOVİCH KREMLİN İLE YAKIN OLDUĞUNU REDDETTİ Abramovich, Kremlin'e yakın olduğunu veya kendisine yaptırım uygulanmasını gerektirecek herhangi bir şey yaptığını şiddetle reddetti. Geçen haftaki raporlar, Abramovich'in bir daha İngiltere'de yaşamasının fiilen yasaklandığını öne sürdü. İngiltere, Salisbury zehirlenmelerinin ardından Rus oligarklarına yönelik yaptırımları kapsamda 2018?de Abramovich?in İngiliz Tier 1 yatırımcı vizesi başvurusunu reddetti.
-
Rus oligark Abramovich, Ukrayna'nın çağrısı ile barış müzakereleri için Belarus'a gitti - 10 The Sun'a göre, üst düzey güvenlik kaynakları, 55 yaşındaki Abramovich?in bir daha İngiltere'de yaşamasına izin verilmeyeceğini söyledi. Göçmenlik yetkililerinin, Kensington Sarayı yakınında 125 milyon sterlinlik bir malikaneye sahip olan Abramovich'in İngiltere'de ikamet etmesini imkansız hale getirme talimatı aldığı bildirildi.
-
DEVASA SERVETİNİ SOVYETLERİN DAĞILMASININ ARDINDAN KAZANDI Bunların yanı sıra 2018'de Abramovich İsrail vatandaşı oldu ve altı aya kadar İngiltere'ye girmesine izin verdi. Geçen Ekim ayında İsrail pasaportunu Londra'ya kısa bir gezi yapmak için kullandı. Ancak üst düzey bir kaynak The Sun'a, oligarkın kalıcı vize başvurusu yapma girişimlerinin "neredeyse kesinlikle reddedileceğini" söyledi. Abramovich hiçbir zaman İngiltere vatandaşlığına sahip olmadı ve parasını Sovyetler Birliği dağıldığında devletten satın aldığı varlıkları satarak kazandı.