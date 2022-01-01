İnsansız At Arabası Trafiği Alt Üst Etti
Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, çektiği arabayla trafikte uzun bir süre sürücüsüz ilerledi.
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Bursa?da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı.
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İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi.
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Sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı.
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Karayolundaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olsa da at şerit değiştirerek yoluna devam etti.
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Bu şekilde uzun bir süre yoluna devam eden at, sahibi tarafından yakalandı. Sahibinin ise at arabasını koşarak yakalamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.