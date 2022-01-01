İşte Haftada Dört Gün Çalışmayı Benimseyen Ülkeler

Hükümet, İskoç düşünce kuruluşu tarafından İskoçya'daki Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR) tarafından yürütülen ve fikre yanıt veren insanların yüzde 80'inin girişimden oldukça olumlu olduğunu gösteren yakın tarihli bir ankete işaret ederken, katılan kişilerin sağlıklarını ve mutluluklarını büyük ölçüde artıracağını söyledi. İskoçya, İzlanda?nın yaptığı ve başarıyla sonuçlanan dört günlük çalışma haftası örneğini göz önüne aldığını belirtirken, Galler de, Gelecek Nesillerden Sorumlu Komisyon Üyesi Sophie Howe, hükümeti en azından kamu sektöründe benzer bir dört günlük çalışma haftası denemesi uygulamaya çağırdı.