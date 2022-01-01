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Hakkari'de Çaya Düşüp Kaybolan Asteğmen Aranıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Suda kaybolan asteğmenin bulunması için 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

  1. Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü.

    Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü.

  2. Suda kaybolan asteğmenin bulunması için dün geceden bu yana 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

    Suda kaybolan asteğmenin bulunması için dün geceden bu yana 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.

  3. Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

    Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

  4. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

    Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

  5. Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

  6. Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 6 358 PERSONEL İLE ARANIYOR AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

    Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 6 358 PERSONEL İLE ARANIYOR AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

  7. HENÜZ ULAŞILAMADI Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı.

    HENÜZ ULAŞILAMADI Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı.