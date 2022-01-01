Hakkari'de Çaya Düşüp Kaybolan Asteğmen Aranıyor
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Suda kaybolan asteğmenin bulunması için 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.
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Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde hudut birliğinde görevli asteğmen, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü.
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Suda kaybolan asteğmenin bulunması için dün geceden bu yana 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu ile arama çalışması yürütülüyor.
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi.
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Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.
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Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
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Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmen aranıyor - 6 358 PERSONEL İLE ARANIYOR AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
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HENÜZ ULAŞILAMADI Dün geceden bu yana sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp asteğmene ulaşılamadı.
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