Nisan ve Mayıs aylarına denk gelen Ramazan da tüketilmesi gereken besinlerin de bu aylarda yetişen besinler olmalı. Bu besinler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlar. İftar sahur arası neler tüketilmeli?