İftar Sahur Arası Neler Tüketilmeli?

Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Benzine 70 kuruş indirim fiyatlara yansıdı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Soylu polislerin görev süreleri ve atamalarla ilgili yeni çalışmayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'in görüşünü destekledi
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...
THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Akşener görevden almıştı! Yavuz Ağıralioğlu konuştu
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Suç işle, serbest kal devri kapanıyor
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Ombudsman mülakatta elenen öğretmenin itirazını haklı buldu
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Yangın kabusu geri döndü! 5 ilde orman yangını
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Üretici-market fiyat farkı, martta 5,5 katı aştı
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Bakanlık uygun buldu: Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devrediliyor
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıllık teravih hasreti meydana taştı
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Yargıtay, işçinin 16 yıl boyunca izin kullanmaması 'hayatın olağan akışına' aykırı
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
Rektörlükten doktorların kavgasına inceleme
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
EGM'den Akşener'e: Haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
MEB'den yönerge: Okullarda görevli hemşireler nasıl çalışacak?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türk Telekom, 'internete yüzde 67 zam yapıldı' iddialarını yalanladı
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Türkşeker'den fahiş fiyata önlem: Ambalajlara fiyat basacak
Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Kağıda basılı kitabı çantanızdan eksik etmeyin
Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Kağıda basılı kitabı çantanızdan eksik etmeyin
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Hafta sonu etkili olacak
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Bakan Özer açıkladı, taşımalı eğitime yüzde 30 zam geliyor
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Hakim ve savcı yardımcılığı için düşünülen süre 3 yıl
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme
Adnan Oktar tahliyeleri kararı veren hakim ve savcılara inceleme

İftar Sahur Arası Neler Tüketilmeli?

Beslenme alışkanlığını değiştiren Ramazan boyunca uzmanlar iftar ve sahur arası bir ara öğünün olması gerektiğini belirtiyorlar.

  1. Nisan ve Mayıs aylarına denk gelen Ramazan da tüketilmesi gereken besinlerin de bu aylarda yetişen besinler olmalı. Bu besinler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlar. İftar sahur arası neler tüketilmeli?

    Nisan ve Mayıs aylarına denk gelen Ramazan da tüketilmesi gereken besinlerin de bu aylarda yetişen besinler olmalı. Bu besinler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlar. İftar sahur arası neler tüketilmeli?

  2. ÇAĞLA MEYVESİ <br> Güçlü bir probiyotik olan çağla kemiklerin güçlenmesi için fayda sağlar. Ayrıca iftardan sonra bir kase tüketildiğinde vücutta besin atığı bırakmaz. İdrar yoluyla enfeksiyonların atılmasında yardımcı olur.

    ÇAĞLA MEYVESİ
    Güçlü bir probiyotik olan çağla kemiklerin güçlenmesi için fayda sağlar. Ayrıca iftardan sonra bir kase tüketildiğinde vücutta besin atığı bırakmaz. İdrar yoluyla enfeksiyonların atılmasında yardımcı olur.

  3. ERİK <br> Kalp ya da kötü kolesterolü olanların iftardan sonra bir kase erik tüketilmesi tavsiye edilir. Kandaki kolesterolü düşürerek basıncı dengeler. Damarlarda sertleşme ya da iltihap birikmesinin önüne geçer.

    ERİK
    Kalp ya da kötü kolesterolü olanların iftardan sonra bir kase erik tüketilmesi tavsiye edilir. Kandaki kolesterolü düşürerek basıncı dengeler. Damarlarda sertleşme ya da iltihap birikmesinin önüne geçer.

  4. ISIRGAN OTU ÇAYI <br> Toksin atmada ve yağ yakmada etkili bir çay olan sırıgan otu çayı, kilo almak istemeyenler için iftar ve sahur arasında bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.

    ISIRGAN OTU ÇAYI
    Toksin atmada ve yağ yakmada etkili bir çay olan sırıgan otu çayı, kilo almak istemeyenler için iftar ve sahur arasında bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.

  5. ÇİLEK <br> Antioksidan bakımından zengin olan çilek, vücudun bağışıklığının düşmesinin önüne geçer. Hastalıklara karşı direncini artırır.

    ÇİLEK
    Antioksidan bakımından zengin olan çilek, vücudun bağışıklığının düşmesinin önüne geçer. Hastalıklara karşı direncini artırır.

  6. SALATALIK <br> Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.

    SALATALIK
    Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.

  7. YOĞURTLU SEMİZOTU <br> Nisan ve Mayıs aylarında vücudun alması gereken doğal otlardan biridir. Mideyi rahatlatan semizotu yoğurtla tüketildiğinde Ramazan boyu sindirim sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.

    YOĞURTLU SEMİZOTU
    Nisan ve Mayıs aylarında vücudun alması gereken doğal otlardan biridir. Mideyi rahatlatan semizotu yoğurtla tüketildiğinde Ramazan boyu sindirim sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.

  8. KABAK ÇEKİRDEĞİ <br> Kabak çekirdeği mutluluk hormonunu artırır. Bu yüzden iftardan bir saat sonra bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ
    Kabak çekirdeği mutluluk hormonunu artırır. Bu yüzden iftardan bir saat sonra bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.