İftar Sahur Arası Neler Tüketilmeli?
Beslenme alışkanlığını değiştiren Ramazan boyunca uzmanlar iftar ve sahur arası bir ara öğünün olması gerektiğini belirtiyorlar.
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Nisan ve Mayıs aylarına denk gelen Ramazan da tüketilmesi gereken besinlerin de bu aylarda yetişen besinler olmalı. Bu besinler vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlar. İftar sahur arası neler tüketilmeli?
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ÇAĞLA MEYVESİ
Güçlü bir probiyotik olan çağla kemiklerin güçlenmesi için fayda sağlar. Ayrıca iftardan sonra bir kase tüketildiğinde vücutta besin atığı bırakmaz. İdrar yoluyla enfeksiyonların atılmasında yardımcı olur.
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ERİK
Kalp ya da kötü kolesterolü olanların iftardan sonra bir kase erik tüketilmesi tavsiye edilir. Kandaki kolesterolü düşürerek basıncı dengeler. Damarlarda sertleşme ya da iltihap birikmesinin önüne geçer.
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ISIRGAN OTU ÇAYI
Toksin atmada ve yağ yakmada etkili bir çay olan sırıgan otu çayı, kilo almak istemeyenler için iftar ve sahur arasında bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.
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ÇİLEK
Antioksidan bakımından zengin olan çilek, vücudun bağışıklığının düşmesinin önüne geçer. Hastalıklara karşı direncini artırır.
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SALATALIK
Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.
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YOĞURTLU SEMİZOTU
Nisan ve Mayıs aylarında vücudun alması gereken doğal otlardan biridir. Mideyi rahatlatan semizotu yoğurtla tüketildiğinde Ramazan boyu sindirim sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.
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KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği mutluluk hormonunu artırır. Bu yüzden iftardan bir saat sonra bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.