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İngiltere 9 Yeni Covid-19 Belirtisi Açıkladı

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), resmi Covid-19 semptomları listesine 9 yeni madde daha ekledi. Bilim insanları bu durumun, insanların işyerlerinde ve okullarında Covid-19 'lu kişiyi daha kolay tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. İşte NHS'nin resmi olarak kabul ettiği 12 semptom...

  1. Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS) tarafından Covid-19 semptom listesine eklenen dokuz yeni hastalık belirtisi arasında yer alıyor. Kuruluş corona virüsün tüm açıklayıcı belirtileri listesini sessizce iştahsızlık, halsizlik ve baş ağrısını da içerecek şekilde genişletti.

    Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS) tarafından Covid-19 semptom listesine eklenen dokuz yeni hastalık belirtisi arasında yer alıyor. Kuruluş corona virüsün tüm açıklayıcı belirtileri listesini sessizce iştahsızlık, halsizlik ve baş ağrısını da içerecek şekilde genişletti.

  2. Salgının başlangıcından bu yana İngiltere?deki yetkililer yalnızca üç semptomu kabul etti: yüksek ateş, öksürük ve tat veya koku kaybı veya değişikliği.

    Salgının başlangıcından bu yana İngiltere?deki yetkililer yalnızca üç semptomu kabul etti: yüksek ateş, öksürük ve tat veya koku kaybı veya değişikliği.

  3. Bununla birlikte, duyuru İngiltere?nin halka dağıttığı ücretsiz Covid-19 testlerini bitirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi ve enfeksiyonlar ülkede tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda yalnızca sağlık ve sosyal bakım çalışanları, yaşlılar ve en savunmasız durumdakiler hala testlere ücretsiz olarak erişebiliyor.

    Bununla birlikte, duyuru İngiltere?nin halka dağıttığı ücretsiz Covid-19 testlerini bitirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi ve enfeksiyonlar ülkede tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda yalnızca sağlık ve sosyal bakım çalışanları, yaşlılar ve en savunmasız durumdakiler hala testlere ücretsiz olarak erişebiliyor.

  4. KARARIN İKİ YIL SONRA GELMESİ ELEŞTİRİLDİ NHS, web sitesinde semptomların 'soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkların semptomlarına çok benzediğini' belirtti. Diğer taraftan, konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Tim Spector, Twitter'da değişikliğin iki yıl sağlık şeflerini listeyi genişletmeye çağırdıktan sonra geldiğini yazdı.

    KARARIN İKİ YIL SONRA GELMESİ ELEŞTİRİLDİ NHS, web sitesinde semptomların 'soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkların semptomlarına çok benzediğini' belirtti. Diğer taraftan, konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Tim Spector, Twitter'da değişikliğin iki yıl sağlık şeflerini listeyi genişletmeye çağırdıktan sonra geldiğini yazdı.

  5. Spector, "NHS corona virüsün resmi an semptomlarını, iki yıllık lobicilik ve Zoe uygulaması kullanıcı girdisinden sonra nihayet değişti. Yaşasın! Ne yazık ki sıralamayı yanlış yapıyorlar - ama bu bir başlangıç &#8203;&#8203;ve enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir? dedi.

    Spector, "NHS corona virüsün resmi an semptomlarını, iki yıllık lobicilik ve Zoe uygulaması kullanıcı girdisinden sonra nihayet değişti. Yaşasın! Ne yazık ki sıralamayı yanlış yapıyorlar - ama bu bir başlangıç ​​ve enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir? dedi.

  6. Geçen ayın başında Profesör Spector, ingiliz hükümetini daha geniş bir virüs semptomları listesini tanımadığı için oldukça eleştirmişti.

    Geçen ayın başında Profesör Spector, ingiliz hükümetini daha geniş bir virüs semptomları listesini tanımadığı için oldukça eleştirmişti.

  7. ?Hükümetin çok çeşitli semptomları tanımayı, izolasyon tavsiyesi ve testlerini bırakmayı reddetmesi, muhtemelen bugün gördüğümüz inanılmaz sayıda vakayı tetikledi. Pek çok insan semptomları olduğunda artık kendini tecrit etmiyor, çünkü bunun gerekli olmadığını hissediyorlar ya da kendileri veya işverenleri burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları hala Covid olarak tanımıyorlar? dedi.

    ?Hükümetin çok çeşitli semptomları tanımayı, izolasyon tavsiyesi ve testlerini bırakmayı reddetmesi, muhtemelen bugün gördüğümüz inanılmaz sayıda vakayı tetikledi. Pek çok insan semptomları olduğunda artık kendini tecrit etmiyor, çünkü bunun gerekli olmadığını hissediyorlar ya da kendileri veya işverenleri burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi semptomları hala Covid olarak tanımıyorlar? dedi.

  8. İŞTE NHS'NİN LİSTESİNDEKİ 12 SEMPTOM <br> -Nefes almakta güçlük <br> -Tat/koku kaybı veya değişikliği <br> -Sürekli olarak yorgun hissetme <br> -Yüksek ateş ve üşüme <br> -Tıkanık veya akıntılı burun <br> -Vücut ağrıları <br> -Devam eden öksürük <br> -Boğaz kuruluğu <br> -Baş ağrısı <br> -İshal <br> -İştahsızlık <br> -Hasta hissetme

    İŞTE NHS'NİN LİSTESİNDEKİ 12 SEMPTOM
    -Nefes almakta güçlük
    -Tat/koku kaybı veya değişikliği
    -Sürekli olarak yorgun hissetme
    -Yüksek ateş ve üşüme
    -Tıkanık veya akıntılı burun
    -Vücut ağrıları
    -Devam eden öksürük
    -Boğaz kuruluğu
    -Baş ağrısı
    -İshal
    -İştahsızlık
    -Hasta hissetme