Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak. Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.