'Nereden Nereye' Dedirtti! Tam 52 Kilo Vermişti...
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği kilolar sonrası dikkat çeken ve Atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da Hazal Hatun rolüyle çok sevilen ünlü oyuncu, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka bir görüntüye kavuştu. Bozoğlu, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 60 kilo verip 50 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.
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48 yaşındaki oyuncunun son paylaşımındaki değişimi ise gözlerden kaçmadı.
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İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali;
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Verdiği kiloların yanı sıra yeni imajıyla da dikkat çeken Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor.
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Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu.
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