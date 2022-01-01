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İstanbul'da Gümrükte Yoğunluk: TIR'lar Uzun Kuyruk Oluşturdu

İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden itibaren uzun kuyruk oluştu.

  1. İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı TIR şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü.

    İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı TIR şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü.

  2. Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması nedeniyle Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması nedeniyle Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

  3. Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez "Yurt dışına çıkacak TIR'ların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor" dedi.

    Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez "Yurt dışına çıkacak TIR'ların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor" dedi.

  4. "DÜNDEN BERİ 10 KİLOMETRE GİTTİM" Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön "Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" diye konuştu.

    "DÜNDEN BERİ 10 KİLOMETRE GİTTİM" Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön "Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" diye konuştu.