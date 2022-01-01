İlk Kez Türkiye'de: Skoda Superb Combi Scout Satışa Sunuldu
Skoda?nın niş modeli Superb Combi Scout , Türkiye?de satışa sunuldu.
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İlk kez Scout versiyonuyla Türkiye?de satışa sunulan Superb Combi, iç ve dış tasarımıyla standart modelden ayrılıyor.
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Combi Scout, standart modele göre yerden 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. 165 mm yerden yüksekliğe sahip araçta zorlu yol koşulları için gümüş rengi ön ve arka tampon koruyucuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 inç jantlar gibi özellikler yer alıyor.
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Superb Combi Scout?ta, Sürüş Modu Yönetimi sayesinde, motorun karakteristiğini, elektronik yardımcıları ve denge kontrol sistemleri Eco, Normal, Sport ve Kişiselleştirilebilir olmak üzere tercihe göre ayarlanabiliyor.
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4,862 mm uzunluğa, 1,864 mm genişliğe, 1,511 mm yüksekliğe ve 2,841 mm aks aralığına sahip Superb Combi Scout, 630 litrelik bagaj hacmine sahip.
Arka koltuklar katlandığındaysa aracın bagaj hacmi 1,920 litreye çıkıyor.
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Superb Combi Scout, 150 PS güç üreten 1.5 litrelik TSI benzinli ünite ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 9.3 saniyede tamamlıyor ve 214 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
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Araç Türkiye?de, Lav Mavisi, Graphite Gri, Tangerine Turuncu gibi toplam 10 adet renk seçeneği ile birlikte tercih edilebilecek.
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