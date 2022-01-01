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3600 Ek Gösterge İle Kim Ne Kadar Emekli Aylığı Alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı tabloya göre emekli aylıklarında 57 liradan bin 391 liraya, emekli ikramiyelerinde de bin 413 liradan 50 bin 150 liraya kadar iyileştirmeler olacak.

  1. Vali<br> Ek göstergesi 7600, emekli aylığı 16 bin 49 lira ve emekli ikramiyesi 322 bin 632 lira olan bir valinin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 7800, emekli aylığı 16 bin 88 lira ve emekli ikaremiyesi 324 bin 45 lira olacak. <br> Emekli aylığı 39 lira ve emekli ikramiyesi de bin 413 lira fark edecek.

    Vali
    Ek göstergesi 7600, emekli aylığı 16 bin 49 lira ve emekli ikramiyesi 322 bin 632 lira olan bir valinin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 7800, emekli aylığı 16 bin 88 lira ve emekli ikaremiyesi 324 bin 45 lira olacak.
    Emekli aylığı 39 lira ve emekli ikramiyesi de bin 413 lira fark edecek.

  2. Genel Müdür <br> Ek göstergesi 6400, emekli aylığı 14 bin 217 lira ve emekli ikramiyesi 300 bin 736 lira olan genel müdürün yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 7000, emekli aylığı 14 bin 335 lira ve emekli ikramiyesi 304 bin 974 lira olacak. <br> Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi de 4 bin 238 lira fark edecek.

    Genel Müdür
    Ek göstergesi 6400, emekli aylığı 14 bin 217 lira ve emekli ikramiyesi 300 bin 736 lira olan genel müdürün yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 7000, emekli aylığı 14 bin 335 lira ve emekli ikramiyesi 304 bin 974 lira olacak.
    Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi de 4 bin 238 lira fark edecek.

  3. Daire Başkanı <br> Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 9 bin 800 lira ve emekli ikramiyesi 247 bin 408 lira olan ir daire başkanının yeni düzenlemeye göre, düzenlemeye göre ek göstergesi 4200, emekli aylığı 9 bin 9956 ve emekli ikramiyesi de 253 bin 59 lira olacak. <br> Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi de 4 bin 238 fark edecek.

    Daire Başkanı
    Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 9 bin 800 lira ve emekli ikramiyesi 247 bin 408 lira olan ir daire başkanının yeni düzenlemeye göre, düzenlemeye göre ek göstergesi 4200, emekli aylığı 9 bin 9956 ve emekli ikramiyesi de 253 bin 59 lira olacak.
    Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi de 4 bin 238 fark edecek.

  4. Mühendis <br> Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramesiye 247 bin 408 lira olan bir mühendisin yeni düzenlemeye göre, ek göstergesi 4200, emekli aylığı 6 bin 979 lira ve emekli ikramiyesi de 251 bin 646 lira olacak. <br> Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi 4 bin 238 lira fark edecek.

    Mühendis
    Ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramesiye 247 bin 408 lira olan bir mühendisin yeni düzenlemeye göre, ek göstergesi 4200, emekli aylığı 6 bin 979 lira ve emekli ikramiyesi de 251 bin 646 lira olacak.
    Emekli aylığı 118 lira ve emekli ikramiyesi 4 bin 238 lira fark edecek.

  5. Avukat <br> Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 ve emekli ikrameyesi 202 bin 909 lira olan bir avukatın yeni düzenlemeyle ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 861 ve emekli ikrameyisi 247 bin 408 lira olacak. <br> Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

    Avukat
    Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 ve emekli ikrameyesi 202 bin 909 lira olan bir avukatın yeni düzenlemeyle ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 861 ve emekli ikrameyisi 247 bin 408 lira olacak.
    Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

  6. Öğretmen <br> Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir öğretmenin yeni düzenlemeyle ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 lira olacak. <br> Öğretmenin emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira artacak.

    Öğretmen
    Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir öğretmenin yeni düzenlemeyle ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 lira olacak.
    Öğretmenin emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira artacak.

  7. Hemşire <br> Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir hemşirenin yeni düzenleme ile ek göstergesi 3600, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 lira olacak. Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi 44 bin 499 lira artacak. <br> Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 lira ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan dört yıllık meslek eğitimi alan bir hemşirenin ise ek göstergesi 3600'e çıkacak. <br> Emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi ise 247 bin 408 lira olacak. Bu hemşirenin emekli aylığı bin 391 lira ve emekli ikramiyesi de 50 bin 150 lira fark edecek.

    Hemşire
    Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir hemşirenin yeni düzenleme ile ek göstergesi 3600, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 lira olacak. Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi 44 bin 499 lira artacak.
    Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 lira ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan dört yıllık meslek eğitimi alan bir hemşirenin ise ek göstergesi 3600'e çıkacak.
    Emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi ise 247 bin 408 lira olacak. Bu hemşirenin emekli aylığı bin 391 lira ve emekli ikramiyesi de 50 bin 150 lira fark edecek.

  8. Polis <br> Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak. <br> Emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

    Polis
    Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak.
    Emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

  9. Din görevlisi <br> Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir din görevlisinin ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 909 lira olacak. Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira artacak. <br> Ancak ek göstergesi 2200, emeli aylığı 5 bin 627 ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 olan dört yıllık mesleki eğitim almış din görevlisinin ek göstergesi 3600'a yükseltilecek. Emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 50 bin 150 lira fark edecek.

    Din görevlisi
    Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir din görevlisinin ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 909 lira olacak. Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira artacak.
    Ancak ek göstergesi 2200, emeli aylığı 5 bin 627 ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 olan dört yıllık mesleki eğitim almış din görevlisinin ek göstergesi 3600'a yükseltilecek. Emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi de 50 bin 150 lira fark edecek.

  10. Şube Müdürü <br> Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 lira ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan bir şube müdürünün ek göstergesi yeni düzenleme ile 3000 olacak. <br> Emekli aylığı 5 bin 627 liraya, emekli ikramiyesi de 202 bin 909 liraya yükselecek. <br> Emekli aylığı 156 lira ve emekli ikramiyesi de 5 bin 651 lira fark edecek.

    Şube Müdürü
    Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 lira ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan bir şube müdürünün ek göstergesi yeni düzenleme ile 3000 olacak.
    Emekli aylığı 5 bin 627 liraya, emekli ikramiyesi de 202 bin 909 liraya yükselecek.
    Emekli aylığı 156 lira ve emekli ikramiyesi de 5 bin 651 lira fark edecek.

  11. Memur <br> Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan bir memurun yeni düzenleme ile ek göstergesi 2800 olacak. <br> Emekli aylığı 5 bin 589 ve emekli ikramiyesi de 201 bin 496 liraya yükselecek. <br> Emekli aylıkları 118 lira ve emekli ikramiyeleri de 4 bin 238 lira artış olacak.

    Memur
    Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan bir memurun yeni düzenleme ile ek göstergesi 2800 olacak.
    Emekli aylığı 5 bin 589 ve emekli ikramiyesi de 201 bin 496 liraya yükselecek.
    Emekli aylıkları 118 lira ve emekli ikramiyeleri de 4 bin 238 lira artış olacak.