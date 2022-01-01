Hemşire

Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir hemşirenin yeni düzenleme ile ek göstergesi 3600, emekli aylığı 5 bin 627 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 lira olacak. Emekli aylığı bin 234 lira ve emekli ikramiyesi 44 bin 499 lira artacak.

Ek göstergesi 2200, emekli aylığı 5 bin 471 lira ve emekli ikramiyesi 197 bin 258 lira olan dört yıllık meslek eğitimi alan bir hemşirenin ise ek göstergesi 3600'e çıkacak.

Emekli aylığı 6 bin 861 ve emekli ikramiyesi ise 247 bin 408 lira olacak. Bu hemşirenin emekli aylığı bin 391 lira ve emekli ikramiyesi de 50 bin 150 lira fark edecek.