Yaşadıklarından Yıllar Sonra Görüntülendi!
2 yıl önce eşini kaybeden yaşadığı acıyla gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu Özgü Namal Bodrum'da çocuklarıyla görüntülendi.
-
Özgü Namal yıllar sonra tatilde görüntülendi. 2 yıl önce eşini kaybeden yaşadığı acıyla gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu Özgü Namal Bodrum'da çocuklarıyla görüntülendi.
-
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal yaşadığı acı sonrası sarsılmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan, zor günleri atlatmaya çalışan Namal aylar sonra çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Namal'ın son hali sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
-
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile hafızalara kazınan ve birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmişti.
-
Kariyerini zirvesinde bırakan ünlü oyuncu eşiyle birlikte Muğla'ya taşınmış ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.
-
2020 yılında iki çocuğunun babası, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal yaşadığı acı sonrası uzun bir süre kendini toparlayamamıştı.
-
Namal geçen iki yılın sonunda zor günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum'da görüntülendi.
-
Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent?teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.
-
Namal, bir gün sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.
-
Son hali ile dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Namal'ın hiç yaşlanmamış olduğuna dair yorumlarda bulundu.
-