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Herkesi Duygulandıran Soru!

Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan soru herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...

  1. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine dopdolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan Eren Bülbül sorusu herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine dopdolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada, yarışmacının karşısına çıkan Eren Bülbül sorusu herkesi etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster programına damga vuran o etkileyici soru...

  2. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bu hafta duygulu anlar yaşandı. 2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül hakkında gelen soru, başta İmirzalıoğlu'nu olmak üzere yarışmacıyı ve tüm izleyenleri duygulandırdı.

    Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında bu hafta duygulu anlar yaşandı. 2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül hakkında gelen soru, başta İmirzalıoğlu'nu olmak üzere yarışmacıyı ve tüm izleyenleri duygulandırdı.

  3. Yarışmacı Şevval Gürsoy, başarılı performansıyla dikkat çekti

    Yarışmacı Şevval Gürsoy, başarılı performansıyla dikkat çekti

  4. "EREN BÜLBÜL YAŞASAYDI...

    "EREN BÜLBÜL YAŞASAYDI...

  5. İkinci baraj sorusuna kadar gelen Gürsoy, karşısına şehir Eren Bülbül sorusu çıktı. 50 bin TL değerinde Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta bölümüne damga vuran sorusu: <br> "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?"

    İkinci baraj sorusuna kadar gelen Gürsoy, karşısına şehir Eren Bülbül sorusu çıktı. 50 bin TL değerinde Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta bölümüne damga vuran sorusu:
    "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?"

  6. Şıklar arasında 'A- 20', 'B- 22', 'C-24' ve 'D- 26' yer aldı.

    Şıklar arasında 'A- 20', 'B- 22', 'C-24' ve 'D- 26' yer aldı.

  7. Çift cevap joker hakkı olan yarışmacı, bu soruda joker hakkını kullanmak istemese de sonrasında karar değiştirdi.

    Çift cevap joker hakkı olan yarışmacı, bu soruda joker hakkını kullanmak istemese de sonrasında karar değiştirdi.

  8. Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevapları seçen yarışmacı, yarışmadan elendi.

    Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevapları seçen yarışmacı, yarışmadan elendi.

  9. ÜNLÜ SUNUCU GÖZYAŞLARINA ZOR HAKİM OLDU Milyoner'e damga vuran Eren Bülbül sorusu sonrasında ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, gözyaşlarına zor hakim oldu.

    ÜNLÜ SUNUCU GÖZYAŞLARINA ZOR HAKİM OLDU Milyoner'e damga vuran Eren Bülbül sorusu sonrasında ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, gözyaşlarına zor hakim oldu.

  10. Yarışmacı Milyoner'den 30 bin TL alarak elendi.

    Yarışmacı Milyoner'den 30 bin TL alarak elendi.