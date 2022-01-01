Japonya'nın deneyimleri önemli

Yapılan işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bu çalışma ile aynı zamanda 1/25000 ölçeğinde kentsel dayanıklılık planı, kentsel gelişim planı ve afet riskini azaltma planları da hazırlanmış olacak. Deprem riskinin azaltılması, tek bir kurumun yalnız başına üstlenebileceği bir süreç değil. Projemizin daha sağlıklı ilerlemesi adına, akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma kurulu oluşturuldu. Japonya ve Türkiye, iki deprem ülkesi olarak uzun yıllar afet yönetimi konusunda işbirliği içerisinde. Japonya'nın bu konuda önemli deneyimleri var. JICA, uluslararası partnerlerimiz arasında önemli bir yere sahip. Japonya'nın afet yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerini inşallah Bursa?ya aktaracağız. Allah göstermesin, çalışma sonrasında, olası bir afetin yıkıcı etkilerini azaltma noktasında gerekli çalışmaların ortaya konulacağını umuyorum" dedi.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa?da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. JICA?nın ?Bursa Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllar süren? işbirliği faaliyetlerine yenisini eklediklerini kaydeden Tanaka, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi?nin protokolünü imzalamaktan onur duyuyorum. Projenin, Bursa?nın afetlere dayanıklı bir hale gelmesine, kentsel dönüşüme ve iki ülke arasındaki dostluğa katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.