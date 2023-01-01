Yaklaşık 16,6 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu?nun (TÜİK) yapmış olduğu araştırmaya göre, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı ile ilgili araştırma yaptı. İşte şaşırtan o sonuç: