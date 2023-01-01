İşte Herkes Memleketinde Yaşasaydı En Kalabalık İl!
Peki, Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı hangi iller en kalabalık ünvanını alacaktı? İlk sıradaki çıkan il herkesi şaşırttı. İşte sırasıyla o iller...
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Hemen hemen her yıl binlerce göç veren Anadolu'daki kentler ile ilgili TÜİK araştırma yaptı. TÜİK, İstanbul'da yaşayanlar gerçek memleketlerine dönseler en kalabalık şehir hangisi olurdu ile ilgili şaşırtan sonuçları ortaya çıkardı. Peki, Türkiye?de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı hangi iller en kalabalık ünvanını alacaktı? İlk sıradaki çıkan il herkesi şaşırttı. İşte sırasıyla o iller...
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Yaklaşık 16,6 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, en çok göç alan şehirlerin başında geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu?nun (TÜİK) yapmış olduğu araştırmaya göre, Türkiye'nin her yerinden gelen insanların kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı Türkiye'nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı ile ilgili araştırma yaptı. İşte şaşırtan o sonuç:
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TÜİK'in çıkardığı verilere göre eğer herkes kendi memleketinde yaşasıydı öncelikle İstanbul Türkiye'nin en kalabalık ili olmakta çıkardı.
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Ve Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyona yakın nüfusuyla başka bir şehir olacaktı. Sırasıyla herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık olacak şehirlerin listesi..
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30- GİRESUN Giresun, 1 milyon 151 bin 280 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 30. şehri olacaktı.
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29- ADIYAMAN Adıyaman 1 milyon 179 bin 893 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 209. kenti olacaktı.
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28- AĞRI 1 milyon 220 bin 538 nüfusuyla Ağrı en kalabalık 28. şehir olacaktı.
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27- YOZGAT 1 milyon 227 bin 320 nüfusuyla Yozgat, Türkiye'nin en kalabalık 27. şehri olacaktı.
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26- ANTALYA Antalya, 1 milyon 233 bin 943 nüfusa sahip olacaktı.
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25- BALIKESİR Balıkesir, 1 milyon 284 bin 277 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 25. kenti olacaktı.
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24- ÇORUM Çorum 1 milyon 315 bin 36 nüfusa sahip olacaktı.
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23- TOKAT Tokat 1 milyon 369 bin 948 nüfusa sahip olacaktı.
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22-MERSİN Mersin, 1 milyon 396 bin 821 nüfusuyla en kalabalık 22 şehir olacaktı.
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21- MALATYA Malatya, 1 milyon 402 bin 623 nüfusu sahip olacaktı.
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20- MANİSA Manisa, 1 milyon 421 bin 438 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 20 şehri olacaktı.
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19- KAYSERİ Kayseri, 1 milyon 504 bin 413 nüfusuyla 19. kalabalık şehir olacaktı.
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18- TRABZON 1 milyon 568 bin 239 nüfusuyla Trabzon en kalabalık iller sıralamasında 18. sırada olacaktı.
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17- ORDU Ordu, 1 milyon 578 bin 687 nüfusuyla en kalabalık 17. il olacaktı.
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16- VAN 1 milyon 613 bin 293 nüfusuyla en kalabalık 16. kent olacaktı.
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15- KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş, 1 milyon 637 bin 822 nüfusa sahip olacaktı.
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14- MARDİN Mardin, herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı 1 milyon 707 bin 620 nüfusuyla en kalabalık 14. şehir olacaktı.
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13- GAZİANTEP Gaziantep 1 milyon 764 bin 544 nüfusa sahip olacaktı.
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12- ADANA Adana en kalabalık 12. şehir olacaktı.
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11- BURSA Bursa, 1 milyon 840 bin 849 nüfusa sahip olacaktı.
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10- HATAY Hatay, 1 milyon 844 bin 659 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 10. kendi olacaktı.
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9- ERZURUM Erzurum 1 milyon 930 bin 767 nüfusa sahip olacaktı.
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8- İZMİR İzmir, 1 milyon 970 bin 772 nüfusuyla en kalabalık sekizinci şehir olabilecekti.
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7- SİVAS Sivas, herkes kendi memleketinde yaşasa 1 milyon 969 bin 864 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık yedinci kenti olacaktı.
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6- SAMSUN Samsun 1 milyon 998 bin 603 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı kenti olacaktı.
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5- ANKARA Başkent Ankara, 2 milyon 43 bin 873 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık beşinci kenti olacaktı.
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4- DİYARBAKIR Diyarbakır, 2 milyon 363 bin 540 nüfusuyla İstanbul'dan sonraki en kalabalık şehir olacaktı.
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3- İSTANBUL Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, 2 milyon 596 bin 830 nüfusuyla üçüncü sıraya gerileyecekti.
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2- KONYA Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri 2 milyon 644 bin 753 nüfusuyla Konya olacaktı.
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1- ŞANLIURFA Türkiye'nin en kalabalık şehri 2 milyon 972 bin 950 nüfusuyla Şanlıurfa olacaktı.