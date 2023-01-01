E-Devlet'de veri sızıntısı mı yaşandı?
E-Devlet'de veri sızıntısı mı yaşandı?
Depremde can kaybı 44 bin 374 oldu
Depremde can kaybı 44 bin 374 oldu
Kızılay'dan 'çadır' açıklaması: İş birliği akılcı ve yasaldır
Kızılay'dan 'çadır' açıklaması: İş birliği akılcı ve yasaldır
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi
Adana'da eğitime 13 Mart'a kadar ara verildi
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara Yargıtay'dan kötü haber
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara Yargıtay'dan kötü haber
Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir
Fabrikalar ayakta ama göç yıkabilir
Üç ay ertelenecekti, Diyarbakır'da faturalar zamlı gönderildi
Üç ay ertelenecekti, Diyarbakır'da faturalar zamlı gönderildi
AHBAP'tan açıklama: Kızılay'dan çadır satın aldığımız doğru
AHBAP'tan açıklama: Kızılay'dan çadır satın aldığımız doğru
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi
3 hafta ara veren TBMM, EYT mesaisi yapacak
3 hafta ara veren TBMM, EYT mesaisi yapacak
YSK heyeti bölgeye gidiyor: Seçmenin durumu raporlaştırılacak
YSK heyeti bölgeye gidiyor: Seçmenin durumu raporlaştırılacak
Emniyet, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Emniyet, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem
İki ilde sabah saatlerinde korkutan deprem
Deprem bölgesindeki kiracıların hakları neler?
Deprem bölgesindeki kiracıların hakları neler?
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
KGF'den yeni adım: Rakam 350 milyar TL'ye çıktı
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Seçim hazırlıkları başladı, YSK '14 Mayıs'a yetiştiririz' dedi
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
Kentsel dönüşüme 7 bin dava
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
31 kentte 'olağanüstü kuraklık' yaşanıyor
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
'Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor'
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Depremin ardından 'Twitter neden kapatıldı?'
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Fahrettin Altun'dan 'seçim ertelenecek mi?' sorusuna yanıt
Barajlarda su seviyesi düşüyor
Barajlarda su seviyesi düşüyor
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
'İşe alımlarda depremzede vatandaşlarımıza öncelik verilsin'
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Bakan Bozdağ: 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor
İLKSAN'ın deprem bölgesindeki üyelerine nakdi yardım ödemeleri devam ediyor

Yeni Bir Hayat İçin 'Deprem Hasarlı' Araçlar Satışta

Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

  1. Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

    Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

  2. Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ?Deprem hasarlı? başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

    Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ?Deprem hasarlı? başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

  3. Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ?depremzededen? ya da ?deprem bölgesinden? başlıklarıyla satışa çıkarıldı.

    Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ?depremzededen? ya da ?deprem bölgesinden? başlıklarıyla satışa çıkarıldı.