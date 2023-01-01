Yeni Bir Hayat İçin 'Deprem Hasarlı' Araçlar Satışta
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
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Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
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Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşlar nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ?Deprem hasarlı? başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.
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Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ?depremzededen? ya da ?deprem bölgesinden? başlıklarıyla satışa çıkarıldı.
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