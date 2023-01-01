Kızının Elini Bırakmayan Baba Dünya Gündeminde!
Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutan depremzede baba Mesut Hançer tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.
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Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutan depremzede baba Mesut Hançer tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı. 15 yaşındaki kızını kaybeden acılı baba tüm dünyanın da gündemine oturdu. İşte acılı babadan ölen kızı ile ilgili yürek burkan itiraflar:
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Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce kişi hayatını kaybetti. Adeta yıkıma neden olan bu depremler sonrası enkaz altında biran olsun kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer bu hareketiyle herkesin yüreğini dağladı. 15 yaşında kızı Irmak Leyla'yı kaybeden acılı baba yabancı medya Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) gündemine oturdu.
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Destek olarak şarkıcı Ebru Yaşar ile eşi Necat Gülseven Baba Hançer?e yeni hayatını kurmasına yardımcı olmak için ev alacaklarını açıklamıştı. Ünlü çift, depremzede Mesut Hançer'e evini teslim etti
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Dünya basınında da büyük bir ilgi gören fotoğraf sonrası Fransız haber ajansı AFP muhabiri, acılı babayı yeni evinde Ankara'da ziyaret etti.
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Üzerinden turuncu mont ile enkaz altında kızının elini bırakmadan enkazda bekleyen babanın bu fotoğrafı depremin simgesi oldu.
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MELEK OLARAK RESMEDİLDİĞİ TABLO! Hançer, yeni evinde oturma odasında kızı Irmak'ın resmedildiği tabloyu bir ressamın bağışladığını açıkladı.
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"BU ACI TARİF EDİLEMEZ" Acılı baba o anı "Elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu" diye anımsıyor. Sekiz katlı apartmanın enkazı altında kızıyla birlikte ailesini kaybettiğini, "Annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi depremde kaybettim" diyerek anlatan Hançer ekliyor: "Ama hiçbir şey öz çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez."
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"ELİNİ TUTTUM, SAÇLARINI OKŞADIM? Kızını kurtaramayan Hançer, yanında oturmaya devam etti. O anları, "Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" diye anlatıyor. Mesut Hançer, daha sonra muhabir Adem Altan'ı olay yerinin fotoğraflarını çekerken gördü ve kısılmış sesiyle "Çocuğumun fotoğraflarını çek? dedi.