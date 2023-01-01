Kızının Elini Bırakmayan Baba Dünya Gündeminde!

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce kişi hayatını kaybetti. Adeta yıkıma neden olan bu depremler sonrası enkaz altında biran olsun kızının elini bırakmayan baba Mesut Hançer bu hareketiyle herkesin yüreğini dağladı. 15 yaşında kızı Irmak Leyla'yı kaybeden acılı baba yabancı medya Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) gündemine oturdu.