Seçim 2023
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Asgari Ücrete Temmuzda Ara Zam Yapılacak Mı?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi.

  1. Asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldupu gibi bu yıl da ara zam bekleyen vatandaşlar, "asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

    Asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldupu gibi bu yıl da ara zam bekleyen vatandaşlar, "asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

  2. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularına açıklama - 2 ARA ZAM YAPILACAK MI? Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

    Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularına açıklama - 2 ARA ZAM YAPILACAK MI? Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

  3. TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ Ara zam için temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

    TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ Ara zam için temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

  4. GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

    GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.