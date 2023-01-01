Asgari Ücrete Seçim Zammı!

Çalışma Bakanı Asgari ücretin 500 dolar seviyesine çekileceğini açıklamasıyla 8 bin 500 TL olan yeni asgari ücretin 10 bin Tl olması beklentisi artarken, işçi temsilcileri ise asgari ücretin çok daha yukarıya çekilmesini talep ediyor.