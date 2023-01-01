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Asgari Ücrete Seçim Zammı!

İşte 28 Mayıs öncesi gelecek zamlı asgari ücret rakamları

  1. Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci tur için vatandaş 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Hükümetin Temmuz ayında yapılacağı açıklanan asgari ücrete ek zammın ikinci tur öncesi yapılabileceği belirtiliyor. Asgari ücret zammı için masadaki seçenekler neler? İşte ayrıntılar...

    Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci tur için vatandaş 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Hükümetin Temmuz ayında yapılacağı açıklanan asgari ücrete ek zammın ikinci tur öncesi yapılabileceği belirtiliyor. Asgari ücret zammı için masadaki seçenekler neler? İşte ayrıntılar...

  2. Cumhurbaşkanı seçiminde 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur beklenirken; kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayını işaret ettiği asgari ücret artışının seviyesinin erkene çekilebileceği konuşuluyor. Peki asgari ücret zammı için masadaki rakamlar neler? İşte ayrıntıları...

    Cumhurbaşkanı seçiminde 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur beklenirken; kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayını işaret ettiği asgari ücret artışının seviyesinin erkene çekilebileceği konuşuluyor. Peki asgari ücret zammı için masadaki rakamlar neler? İşte ayrıntıları...

  3. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor.

    Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten beklentileri artırıyor.

  4. Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.

    Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.

  5. Ekonomim'de yer alan habere göre; seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs?tan önce belirlenip belirlenmemesini gündemine aldı.

    Ekonomim'de yer alan habere göre; seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası şimdi de asgari ücretin 28 Mayıs?tan önce belirlenip belirlenmemesini gündemine aldı.

  6. Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile seviyesinin seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

    Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile seviyesinin seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

  7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimden önce katıldığı bir TV programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirleneceğini söylemişti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimden önce katıldığı bir TV programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirleneceğini söylemişti.

  8. Çalışma Bakanı Asgari ücretin 500 dolar seviyesine çekileceğini açıklamasıyla 8 bin 500 TL olan yeni asgari ücretin 10 bin Tl olması beklentisi artarken, işçi temsilcileri ise asgari ücretin çok daha yukarıya çekilmesini talep ediyor.

    Çalışma Bakanı Asgari ücretin 500 dolar seviyesine çekileceğini açıklamasıyla 8 bin 500 TL olan yeni asgari ücretin 10 bin Tl olması beklentisi artarken, işçi temsilcileri ise asgari ücretin çok daha yukarıya çekilmesini talep ediyor.

  9. Asgari ücretli çalışanların enflasyondaki artış ve artışın seçimlerden sonra da sürmesi beklentisi nedeniyle eh az 11 bin TL asgari ücret talep ediyor.

    Asgari ücretli çalışanların enflasyondaki artış ve artışın seçimlerden sonra da sürmesi beklentisi nedeniyle eh az 11 bin TL asgari ücret talep ediyor.