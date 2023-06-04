LGS 2023 Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından yayımlanacak olan LGS sınav yerleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.