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Ankara'da TIR'ın Çarptığı Yolcu Otobüsü Alev Alev Yandı: 5 Yaralı

Ankara - Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı. Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  1. Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde saat 22.00 sıralarında elyaf yüklü 38 YU 757 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 33 AFC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    Ankara - Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde saat 22.00 sıralarında elyaf yüklü 38 YU 757 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 33 AFC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

  2. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu.

    Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu.

  3. Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

  4. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 25 yolcudan 5'i ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kısa sürede alev topuna dönen otobüs itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 25 yolcudan 5'i ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

  5. TIR sürücüsü şans eseri kazadan yara almazken, diğer yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

    TIR sürücüsü şans eseri kazadan yara almazken, diğer yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.

  6. Öte yandan, çarpışma sonrası yolcu otobüsünün alev topuna döndüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Öte yandan, çarpışma sonrası yolcu otobüsünün alev topuna döndüğü anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  7. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.