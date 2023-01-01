Geyik Kostümüyle Oy Kullandı
Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya gitti.
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Bursa'da tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.
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DHA'nın aktardığına göre, kostümü nedeniyle okul bahçesindekilerin dikkatini çeken 59 yaşındaki Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı.
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Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.
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Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi.
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