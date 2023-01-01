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Geyik Kostümüyle Oy Kullandı

Tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya gitti.

  1. Bursa'da tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

    Bursa'da tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, geyik kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

  2. DHA'nın aktardığına göre, kostümü nedeniyle okul bahçesindekilerin dikkatini çeken 59 yaşındaki Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı.

    DHA'nın aktardığına göre, kostümü nedeniyle okul bahçesindekilerin dikkatini çeken 59 yaşındaki Keskin, uzun süre güvenlik gerekçesi ile içeri alınmadı.

  3. Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.

    Bahtiyar Keskin, geçirildiği kontrollerin ardından içeri alınırken kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.

  4. Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi.

    Siyasilerin kırıcı sözlerden sakınması gerektiğini ifade etmek ve farkındalık yaratmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini belirten Keskin, siyaset için kavga dövüş yapılmaması gerektiğini söyledi.

  6. Gaziantep' in İslahiye ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Fatma Tıraş, bir kolundaki alçıyla sandığa giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı.

    Gaziantep' in İslahiye ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Fatma Tıraş, bir kolundaki alçıyla sandığa giderek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oyunu kullandı.

  7. Düzce'de yaşayan Romanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanmaya davul zurna eşliğinde gitti.

    Düzce'de yaşayan Romanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanmaya davul zurna eşliğinde gitti.

  8. Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda gelinliğiyle sandık başına gelen seçmen oy kullandı.

    Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda gelinliğiyle sandık başına gelen seçmen oy kullandı.

  9. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İrem ve Mehmet Nogay çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

    Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İrem ve Mehmet Nogay çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

  10. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, bu seçimde de yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

    Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar, bu seçimde de yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

  11. Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü.

    Bazı Kırgızların, sandıkların kurulduğu okula atlarıyla geldiği görüldü.

  12. Düzce'de yaşayan Mesine Beşer, kedisi Tüylü'yü omzuna alarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda oy kullanmaya geldi.

    Düzce'de yaşayan Mesine Beşer, kedisi Tüylü'yü omzuna alarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda oy kullanmaya geldi.

  13. Konya'da bir seçmen, oy kullanmaya kedisiyle birlikte geldi.

    Konya'da bir seçmen, oy kullanmaya kedisiyle birlikte geldi.

  14. Düzce'de bir çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlıkla sanığa gitti.

    Düzce'de bir çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlıkla sanığa gitti.

  15. Kars'ta Cem ve Şeyda Kızılkaya çifti, yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı.

    Kars'ta Cem ve Şeyda Kızılkaya çifti, yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı.