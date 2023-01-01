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Emekli Sandığı Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu.

  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine dair bilgiler...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından emeklilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine dair bilgiler...

  2. SGK EMEKLİSİ ÖDEME TAKVİMİ Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan; ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.

    SGK EMEKLİSİ ÖDEME TAKVİMİ Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan; ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.

  3. BAĞ-KUR EMEKLİSİ İKRAMİYESİNİ 22 HAZİRAN'DA ALACAK 4(b) (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ve aylıkları ise 22 Haziran'da hesaplara yatırılacak.

    BAĞ-KUR EMEKLİSİ İKRAMİYESİNİ 22 HAZİRAN'DA ALACAK 4(b) (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri ve aylıkları ise 22 Haziran'da hesaplara yatırılacak.

  4. EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödemeleri ve bayram ikramiyeleri de 23 Haziran'da ödenecek. Böylece, 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar TL bayram ikramiyesi ödenecek.

    EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödemeleri ve bayram ikramiyeleri de 23 Haziran'da ödenecek. Böylece, 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar TL bayram ikramiyesi ödenecek.