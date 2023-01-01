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THY 'Uçuşa' Geçti...

THY'den gururlandıran başarı

  1. Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7,7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Böylece ortalamada yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşıldı.

    Toplam yolcu sayısını Haziran 2022'ye göre yüzde 12 artırarak 7,7 milyona çıkaran THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 83,4, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,7 olarak gerçekleşti. Böylece ortalamada yüzde 83,5 doluluk oranına ulaşıldı.

  2. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022'de 2,1 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyon oldu.

    Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022'de 2,1 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,4 artarak 2,3 milyon oldu.

  3. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi Haziran 2022'de 146,5 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleşti.

    Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi Haziran 2022'de 146,5 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleşti.

  4. 2023 Ocak-Haziran trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamaya göre THY, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 25 artırarak 38,7 milyona çıkardı.

    2023 Ocak-Haziran trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamaya göre THY, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 25 artırarak 38,7 milyona çıkardı.

  5. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2022 Ocak-Haziran döneminde 9,9 milyon, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 41,4 artarak 14 milyon olarak gerçekleşti.

    Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2022 Ocak-Haziran döneminde 9,9 milyon, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 41,4 artarak 14 milyon olarak gerçekleşti.

  6. Toplam yolcu doluluk oranı 2022 Ocak-Haziran dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 81,5 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 81 oldu.

    Toplam yolcu doluluk oranı 2022 Ocak-Haziran dönemine göre 5,9 puan artarak yüzde 81,5 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,6, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 81 oldu.

  7. AKK, 2022 Ocak-Haziran döneminde 90,6 milyar, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşti.

    AKK, 2022 Ocak-Haziran döneminde 90,6 milyar, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşti.

  8. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'nin ilk 6 ayında 819,3 bin ton, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 8,4 azalışla 750,2 bin ton olarak kaydedildi. THY'nin filosundaki uçak sayısı ise haziran itibarıyla 419'a yükseldi.

    Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'nin ilk 6 ayında 819,3 bin ton, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 8,4 azalışla 750,2 bin ton olarak kaydedildi. THY'nin filosundaki uçak sayısı ise haziran itibarıyla 419'a yükseldi.