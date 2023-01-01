THY 'Uçuşa' Geçti...

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 artarak 20,5 milyara ulaştı. Taşınan kargo ve posta hacmi Haziran 2022'de 146,5 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak gerçekleşti.