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10 Gün Sonra Bir Zam Daha!

10 gün sonra bir zam daha!

  1. Apple, son zammını 1 Temmuz'da yapmıştı.Seçimden sonra kurdaki artışla birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 87 bin 457 TL'ye yükseldi.

    Apple, son zammını 1 Temmuz'da yapmıştı.Seçimden sonra kurdaki artışla birlikte ürünlerine 4 kez zam yapan Apple Türkiye bu kez de KDV zammı yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 87 bin 457 TL'ye yükseldi.

  2. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yüzde 18'lik KDV, yüzde 20'ye yükseltilmişti. Ürünlerine yeni KDV oranlarını uygulayan Apple Türkiye'nin bütün ürünlerine zam geldi.

    Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yüzde 18'lik KDV, yüzde 20'ye yükseltilmişti. Ürünlerine yeni KDV oranlarını uygulayan Apple Türkiye'nin bütün ürünlerine zam geldi.

  3. Apple, son zammını 1 Temmuz?da yapmıştı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL'den 85 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Apple'ın 'en ucuz telefonu' ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli olmuştu.

    Apple, son zammını 1 Temmuz?da yapmıştı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL'den 85 bin 999 TL'ye çıkmıştı. Apple'ın 'en ucuz telefonu' ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli olmuştu.

  4. Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan Apple Türkiye?de fiyatlar yeniden güncellendi. KDV zammı ile birlikte en ucuz iPhone 14, 48 bin 300 TL olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 TL oldu.

    Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan Apple Türkiye?de fiyatlar yeniden güncellendi. KDV zammı ile birlikte en ucuz iPhone 14, 48 bin 300 TL olurken, en pahalı 14 modeli olan 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 457 TL oldu.

  5. iPhone 13 modellerinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile iPhone 13 mini 128 GB olurken, en pahalı 13 modeli iPhone 13 512 GB fiyatı ise 52 bin 880 TL?ye çıktı.

    iPhone 13 modellerinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile iPhone 13 mini 128 GB olurken, en pahalı 13 modeli iPhone 13 512 GB fiyatı ise 52 bin 880 TL?ye çıktı.

  6. iPhone 12 modelinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile 64 GB hafızası olan model oldu. En pahalı 12 modeli ise 42 bin 711 TL ile 256 GB?lık ürün oldu.

    iPhone 12 modelinde ise en ucuz telefon 36 bin 609 TL ile 64 GB hafızası olan model oldu. En pahalı 12 modeli ise 42 bin 711 TL ile 256 GB?lık ürün oldu.