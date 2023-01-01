Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?

Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Depremden etkilenen 4 ile 29 bin 280 kişilik ilave TYP kontenjanı
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik treni yola çıktı
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
Yarından itibaren ikinci el araçlar sıfır fiyatının üzerinde pazarlanamayacak
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Hangi emekli kaç TL zamlı maaş alacak?
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
AK Parti'de yeniden aday olma kriterleri
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Erdoğan ile Bahçeli 'NATO'yu görüştü
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Bakan Tunç yeni infaz düzenlemesinin kapsamını açıkladı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Aile Bakanlığı 'evlilik kredisi dolandırıcılığı'na karşı vatandaşı uyardı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yakalandı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
Memur, emekli aylıkları ile infaz düzenlemesi yer alan torba kanun yasalaştı
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılmıştı: Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacak
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
MB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artış
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Talip Geylan'dan 'öğretmene kademeli rotasyon' açıklaması
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkacak
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
Milli Gazete yazarının oğlunun ölümüne ilişkin katil zanlısı tutuklandı
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz 'Müzekart GNS' verilecek
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
Depremzede işletmelere 450 milyon dolar kredi: Faizsiz, 24 ay ödemesiz
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
TBMM onay verdi: İşte ek MTV ödeme takvimi
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Uzmanlar uyardı: Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
Erdoğan: Verilen sözler hayata geçerse biz de harekete geçeriz
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
Bakan Tunç: FETÖ davalarında yargı kuyumcu titizliğiyle hareket ediyor
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
2 çarşı ve mahalle bekçisini yaralayan zanlı hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı
İstanbul'da FETÖ soruşturması: 6 gözaltı kararı

Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?

2023 Emlak vergisi ödemelerinde son durum

  1. 2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Söz konusu verginin ikinci taksitleri Kasım ayında ödenecek. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz ediyor. İşte, 2023 emlak vergisi ödemelerinde son durum...

    2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Söz konusu verginin ikinci taksitleri Kasım ayında ödenecek. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz ediyor. İşte, 2023 emlak vergisi ödemelerinde son durum...

  2. İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.

    İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.

  3. EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

    EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.