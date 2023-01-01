Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?
2023 Emlak vergisi ödemelerinde son durum
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2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Söz konusu verginin ikinci taksitleri Kasım ayında ödenecek. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem arz ediyor. İşte, 2023 emlak vergisi ödemelerinde son durum...
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İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.
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EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR? İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.