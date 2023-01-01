Emeklilere İkramiye Ödemesi Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
İçişleri Bakanlığı Kızılay'da bombalı saldırı girişiminin detaylarını paylaştı
%2.69 Faizli 50.000 TL!
%2.69 Faizli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Adalet Bakanı Tunç: 'Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek'
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz, Anayasa Mahkemesi kararı belli
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristler, veterineri öldürüp aracını gasbetmiş
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Erdoğan TBMM açılışında konuştu: Bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek!
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Bahçeli'den emekli maaşları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Bakan Yerlikaya: Yaralanan polislerimizin çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor
Başsavcılıktan 'EGM önünde bombalı saldırı' olayına soruşturma
Başsavcılıktan 'EGM önünde bombalı saldırı' olayına soruşturma
İçişleri Bakanlığı EGM önünde bombalı saldırı... Bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı EGM önünde bombalı saldırı... Bakanlıktan açıklama
Meclis'in mesaisi bugün saat 14.00'te başlıyor
Meclis'in mesaisi bugün saat 14.00'te başlıyor
Yerel seçim tarihi netleşti... Resmi Gazete'de yayımlandı
Yerel seçim tarihi netleşti... Resmi Gazete'de yayımlandı
Çift mesaiye döndük: Saatlik ve günlük işlere talep arttı
Çift mesaiye döndük: Saatlik ve günlük işlere talep arttı
Tarife belirlendi... Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok
Tarife belirlendi... Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok
Hakan Fidan 9 Başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Hakan Fidan 9 Başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti
Başhekim Ersin Mahmutluoğlu hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak?
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Tarım ve Orman Bakanlığından çağrı: Tüm bakanlıklarda 'su verimliliği birimleri' kurulsun
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Palandöken'den 'tabela' çağrısı: Standart oluşturulması gerekiyor
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Amasya'daki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
'Boşanma davalarının yüzde 70'ini kadınlar açıyor'
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
Görme engelli halterci 47 yaşında öğretmen oldu
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
İstanbullular dikkat! Valilik ve AKOM'dan 'aşırı yağış' uyarısı geldi
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor
Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir ajanda bekliyor

Emeklilere İkramiye Ödemesi Ne Zaman?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman?

  1. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddia ediliyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgiler...

    Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddia ediliyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemeleri hakkında bilgiler...

  2. AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı?nda ?Şehir Buluşmaları? toplantısında konuştu. Dağ, 29 Ekim?de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.? ifadelerini kullandı.

    AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı?nda ?Şehir Buluşmaları? toplantısında konuştu. Dağ, 29 Ekim?de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.? ifadelerini kullandı.

  3. EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

    EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.