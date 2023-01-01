Ev Hanımlarına Emeklilik Ne Zaman Başlayacak?

2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunulacak
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
TOKİ 42 ilde 462 arsayı açık artırmayla satışa sunacak
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Bakan Göktaş'tan halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararına açıklama
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
Tarım Kredi Marketlerde yüzde 50 indirimin zararını Hazine mi karşılıyor?
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
KİT'lerin 2024 yatırım ve finansman programı yayımlandı
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
Ücretsiz doğal gaz uygulaması mayısa kadar devam edecek
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
MEB'in 20 dakika teneffüs kararına uzmanlar ne dedi?
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
5 büyük ildeki toplu taşıma projelerini Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük önerisi
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Depremde yıkılan bankanın kasasındaki 2 milyon liralık altını bulunamadı
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe eylülde 129 milyar lira açık verdi
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı' iddialarına açıklama
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları eylülde yüzde 9,5 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Danıştay'dan Amasra'daki maden faciasında müfettişler için soruşturma izni
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
Halk otobüslerinden ücretsiz yolcu taşıma kararı
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ege Bölgesinin en büyük Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
Türk-İş: 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
2023 PMYO Giriş Sınavı 3. yedek sonuçları açıklandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
Bakan Osman Aşkın Bak: Lütfen spordan ayrılmayın
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolculuğu
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Türkiye'nin 'uzay milli takımı' vitrine çıkacak
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Ücretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldi
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Bakan Bolat: Tüm sektörler indirim kampanyasına katılsın
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu
Ekipler kapıyı keserek içeri girdi! Kimya mühendisi evinde ölü bulundu

Ev Hanımlarına Emeklilik Ne Zaman Başlayacak?

Ev hanımlarına emeklilikte son durum

  1. Emekli olmayı bekleyen binlerce ev hanımı, söz konusu emeklilik hakkı yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Konuya dair son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

    Emekli olmayı bekleyen binlerce ev hanımı, söz konusu emeklilik hakkı yasasının ne zaman çıkacağını sorguluyor. Konuya dair son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkıyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

  2. Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum - 2 BAKAN IŞIKHAN'DAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI AÇIKLAMASI Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.

    Ev hanımlarına emeklilik ne zaman başlayacak? Ev hanımlarına emeklilikte son durum - 2 BAKAN IŞIKHAN'DAN EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI AÇIKLAMASI Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.

  3. EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK? <br> Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman yasalaşacağı, emekli olmayı bekleyen ev hanımları tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız." ifadelerinde bulundu. Buna göre; Ev hanımlarına emeklilik hakkı, yapılacak 5 yıllık çalışma kapsamı sonrasında belli olacak. <br> EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER? <br> Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI NE ZAMAN ÇIKACAK?
    Ev hanımlarına emeklilik hakkının ne zaman yasalaşacağı, emekli olmayı bekleyen ev hanımları tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız." ifadelerinde bulundu. Buna göre; Ev hanımlarına emeklilik hakkı, yapılacak 5 yıllık çalışma kapsamı sonrasında belli olacak.
    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
    Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.