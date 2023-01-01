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Ihlamuru Demlerken Buna Dikkat: Böyle İçince Etkisi 15 Kat Artıyor

Böyle içince etkisi 15 kat artıyor

  1. Ihlamurdan faydalanabilmek içnin doğru teknikle demlemek gerekiyor. Bilinenin aksine ıhlamuru uzun uzun kaynatmak yararlı besin değerlerinin uçmasına neden oluyor.

    Ihlamurdan faydalanabilmek içnin doğru teknikle demlemek gerekiyor. Bilinenin aksine ıhlamuru uzun uzun kaynatmak yararlı besin değerlerinin uçmasına neden oluyor.

  2. Kaynadıkça acılaşan ıhlamur yaprakları aynı zamanda tat olarak da lezzetini kaybediyor. Uzmanlar, ıhlamurun doğru şekilde demlendiğinde faydasının 15 kat arttığını belirtiyor.Ihlamur çayınız kırmızı renge döndüyse neredeyse tüm besin değerlerini kaybetmiş demektir.

    Kaynadıkça acılaşan ıhlamur yaprakları aynı zamanda tat olarak da lezzetini kaybediyor. Uzmanlar, ıhlamurun doğru şekilde demlendiğinde faydasının 15 kat arttığını belirtiyor.Ihlamur çayınız kırmızı renge döndüyse neredeyse tüm besin değerlerini kaybetmiş demektir.

  3. Ihlamur içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidanlardan flavonoid nedeniyle daha çok kış aylarında görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde oldukça etkilidir.

    Ihlamur içerisinde bulundurduğu güçlü antioksidanlardan flavonoid nedeniyle daha çok kış aylarında görülen gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve nezle tedavisinde oldukça etkilidir.

  4. Buharı burun tıkanıklığını açmayı sağlayan ıhlamurun sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe karşı etkilidir.

    Buharı burun tıkanıklığını açmayı sağlayan ıhlamurun sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe karşı etkilidir.

  5. Ihlamur çiçekleri fenolik asitler, proantosiyanidinler, taninler, flavonoitleri bitki zamkları ve az miktarda yatıştırıcı etkisi olan bir uçucu yağ içerir. Ihlamur çiçekleri dahili olarak kullanıldığında her türlü hafif uyku bozukluğuna ve anksiyete ya da huzursuzluk gibi psikolojik sorunlara karşı önerilir.

    Ihlamur çiçekleri fenolik asitler, proantosiyanidinler, taninler, flavonoitleri bitki zamkları ve az miktarda yatıştırıcı etkisi olan bir uçucu yağ içerir. Ihlamur çiçekleri dahili olarak kullanıldığında her türlü hafif uyku bozukluğuna ve anksiyete ya da huzursuzluk gibi psikolojik sorunlara karşı önerilir.

  6. Ihlamurun bu etkilerinde faydalanabilmek için doğru demleme tekniklerini uygulamak gerekiyor. İşte ıhlamurun faydasını artıracak yöntemler

    Ihlamurun bu etkilerinde faydalanabilmek için doğru demleme tekniklerini uygulamak gerekiyor. İşte ıhlamurun faydasını artıracak yöntemler

  7. Ihlamur, limon ile beraber tüketildiğinde bağışıklığınızı güçlendirir. İçine zencefil atarsanız antibiyotik etkisi gösterebilir.

    Ihlamur, limon ile beraber tüketildiğinde bağışıklığınızı güçlendirir. İçine zencefil atarsanız antibiyotik etkisi gösterebilir.

  8. Biraz tarçınla beraber içildiğinde balgam atmanıza yardımcı olur. Havlıcanla beraber kışa karşı dirençli olabilirsiniz.

    Biraz tarçınla beraber içildiğinde balgam atmanıza yardımcı olur. Havlıcanla beraber kışa karşı dirençli olabilirsiniz.

  9. Ihlamur çayınızı demledikten sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek hastalıklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Zerdeçalla beraber tüketildiğinde de ciğerlerinize faydalı olabilir.

    Ihlamur çayınızı demledikten sonra içine 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek hastalıklarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Zerdeçalla beraber tüketildiğinde de ciğerlerinize faydalı olabilir.

  10. İçerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle kuşburnunu da ıhlamur çayınıza katabilirsiniz.

    İçerdiği yüksek C vitamini ve antioksidan değerleriyle kuşburnunu da ıhlamur çayınıza katabilirsiniz.

  11. Ihlamur çayı nasıl demlenir?<p> 1 bardak su kaynatılır. 1 tutam ıhlamur çiçeği konur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-4 bardak içilir. 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika dinlendirilir. Sıcak olarak 1 çay bardağı içilir. Ihlamur, Kuşburnu, Papatya, Nane ve Hatmi, eşit oranda, ince kıyılmış olarak karıştırılır. 1 tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış bitki, 1 bardak kaynatılmış suya atılır.1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendirilir. Sonra süzülür. Biraz bal ile tatlandırılarak, sıcak içilmelidir. Ihlamur mide salgısını arttırarak hazmı kolaylaştırır. İçine süzme bal ve süt ile karıştırılırsa mide ülserine iyi gelir. 4 bardak suya 40 gr ıhlamur ağacı kabukları, yaprak ve çiçekleri konur. Su 1,5 bardak kalana kadar kaynatılır. Yemek aralarında 1 fincan soğuk ve sıcak olarak içilir 10- 20 günlük kürler yapılır. 2-4 yıl devam edilir.

    Ihlamur çayı nasıl demlenir?

    1 bardak su kaynatılır. 1 tutam ıhlamur çiçeği konur. 10 dakika bekletilir. Günde 2-4 bardak içilir. 1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika dinlendirilir. Sıcak olarak 1 çay bardağı içilir. Ihlamur, Kuşburnu, Papatya, Nane ve Hatmi, eşit oranda, ince kıyılmış olarak karıştırılır. 1 tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış bitki, 1 bardak kaynatılmış suya atılır.1-2 dakika kaynatılır. 5-10 dakika demlendirilir. Sonra süzülür. Biraz bal ile tatlandırılarak, sıcak içilmelidir. Ihlamur mide salgısını arttırarak hazmı kolaylaştırır. İçine süzme bal ve süt ile karıştırılırsa mide ülserine iyi gelir. 4 bardak suya 40 gr ıhlamur ağacı kabukları, yaprak ve çiçekleri konur. Su 1,5 bardak kalana kadar kaynatılır. Yemek aralarında 1 fincan soğuk ve sıcak olarak içilir 10- 20 günlük kürler yapılır. 2-4 yıl devam edilir.