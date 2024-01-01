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Yenilenen Volkswagen Golf Tanıtıldı: Chatgpt Desteğiyle Geldi!

Volkswagen, bu yıl 50. yaş gününü kutlamaya hazırlanan modeli Golf?ün geliştirilmiş bir versiyonunu tanıttı.

  1. Volkswagen, 50 yıllık tarihi boyunca markanın en çok satılan modellerinden biri olan Golf?ün güncellenmiş 2024 versiyonu tanıttı.

    Volkswagen, 50 yıllık tarihi boyunca markanın en çok satılan modellerinden biri olan Golf?ün güncellenmiş 2024 versiyonu tanıttı.

  2. Dış tasarıma bakıldığında çok küçük değişimler geçiren araçta LED farlar standart olarak sunulurken, Matrix IQ.LIGHT LED farlar ise opsiyonel olarak alınabilecek. Bu nedenle hem far hem tampon kısmında değişiklik yapılmış.

    Dış tasarıma bakıldığında çok küçük değişimler geçiren araçta LED farlar standart olarak sunulurken, Matrix IQ.LIGHT LED farlar ise opsiyonel olarak alınabilecek. Bu nedenle hem far hem tampon kısmında değişiklik yapılmış.

  3. Başka dikkat çeken bir nokta ise donanım seviyesine göre gelen aydınlatmalı Volkswagen logosu.

    Başka dikkat çeken bir nokta ise donanım seviyesine göre gelen aydınlatmalı Volkswagen logosu.

  4. Arka tarafta da yine stoplarda değişim yapılmış. Üç boyutlu görünüme kavuşan arka aydınlatmalar farklı grafiklerle kullanılabiliyor.

    Arka tarafta da yine stoplarda değişim yapılmış. Üç boyutlu görünüme kavuşan arka aydınlatmalar farklı grafiklerle kullanılabiliyor.

  5. Aracın iç kısmına geldiğimizde en büyük değişimin buradaki teknolojide olduğunu görüyoruz. 10,4 inç merkezi ekran ve 10,2 inç sürüş ekranı tüm modellerde standart olacak. Direksiyonun üstündeki dokunmatik tuşlar ise yerini yeniden fiziksel tuşlara bırakıyor.

    Aracın iç kısmına geldiğimizde en büyük değişimin buradaki teknolojide olduğunu görüyoruz. 10,4 inç merkezi ekran ve 10,2 inç sürüş ekranı tüm modellerde standart olacak. Direksiyonun üstündeki dokunmatik tuşlar ise yerini yeniden fiziksel tuşlara bırakıyor.

  6. Yenilenen Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT desteğiyle geldi! - 6 YAPAY ZEKA DESTEĞİ CES 2024?te tanıtılan ChatGPT destekli yeni asistan da Golf 8.5?te yer alacak. Cerence ve ChatGPT ortaklığı ile geliştirilen sesli asistan, ChatGPT'yi kullanarak tüm sorularınıza cevap verecek.

    Yenilenen Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT desteğiyle geldi! - 6 YAPAY ZEKA DESTEĞİ CES 2024?te tanıtılan ChatGPT destekli yeni asistan da Golf 8.5?te yer alacak. Cerence ve ChatGPT ortaklığı ile geliştirilen sesli asistan, ChatGPT'yi kullanarak tüm sorularınıza cevap verecek.

  7. Kendi asistan sisteminin multimedya kotrolü, navigasyon, klima gibi kontrolleri zaten yapabildiğini belirten Volkswagen, ChatGPT ile sezgisel ve ileri düzey bir etkileşim sağlanacağını açıklamıştı. Yeni bir hesap oluşturmaya ve yeni bir uygulamaya gerek olmadığı belirtilen açıklamaya göre, sesli asistanın yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT otomatik olarak devreye giriyor. Veri koruması adına ChatGPT'nin hiçbir araç verisine erişimi olmadığı, soruların ve cevapların hemen silindiği açıklandı.

    Kendi asistan sisteminin multimedya kotrolü, navigasyon, klima gibi kontrolleri zaten yapabildiğini belirten Volkswagen, ChatGPT ile sezgisel ve ileri düzey bir etkileşim sağlanacağını açıklamıştı. Yeni bir hesap oluşturmaya ve yeni bir uygulamaya gerek olmadığı belirtilen açıklamaya göre, sesli asistanın yanıtlayamadığı durumlarda ChatGPT otomatik olarak devreye giriyor. Veri koruması adına ChatGPT'nin hiçbir araç verisine erişimi olmadığı, soruların ve cevapların hemen silindiği açıklandı.

  8. Yenilenen Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT desteğiyle geldi! - 8 MOTOR SEÇENEKLERİ Yenilenen Golf'te benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit versiyonlar devame diyor. Manuel vitesli iki adet 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli versiyonlardan biri 113 bg, diğeri 148 bg güç üretiyor.

    Yenilenen Volkswagen Golf tanıtıldı: ChatGPT desteğiyle geldi! - 8 MOTOR SEÇENEKLERİ Yenilenen Golf'te benzinli, dizel, hafif hibrit ve plug-in hibrit versiyonlar devame diyor. Manuel vitesli iki adet 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli versiyonlardan biri 113 bg, diğeri 148 bg güç üretiyor.

  9. Standart olarak yedi vitesli DSG otomatik şanzımanla gelen ve aynı güce sahip iki adet hafif hibrit versiyon bulunuyor. Aynı zamanda 201 beygir güç sunan ve yedi ileri DSG?li benzinli 2.0 TSI motor da listede.

    Standart olarak yedi vitesli DSG otomatik şanzımanla gelen ve aynı güce sahip iki adet hafif hibrit versiyon bulunuyor. Aynı zamanda 201 beygir güç sunan ve yedi ileri DSG?li benzinli 2.0 TSI motor da listede.

  10. 2.0 dizel motor altı ileri manuel vites ile 113 beygir, yedi ileri DSG ile 148 beygir güç sunuyor.

    2.0 dizel motor altı ileri manuel vites ile 113 beygir, yedi ileri DSG ile 148 beygir güç sunuyor.

  11. ?eHybrid? olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonlar büyüyen bataryalarla 100 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor.

    ?eHybrid? olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonlar büyüyen bataryalarla 100 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor.

  12. Golf GTE ise, içten yanmalı motor ve elektromotor ile 272 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.

    Golf GTE ise, içten yanmalı motor ve elektromotor ile 272 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor.