Sakla Beni'nin Kont Ziya'sı Yalı Çapkını'nda: Halis Korhan'la Bir Arada

İFAKAT VE ASUMAN DA BELGİN'E GİTMİŞTİ Öte yandan Sakla Beni 16. bölümde de İfakat ve Asuman, Belgin ile görüşmeye gidip Orhan için yardım istemişti. Babası Kont Ziya ile görüşmediğini ifade eden Belgin ise "Ancak Halis Bey babamı bizzat ararsa yardımcı olabilir" demişti.