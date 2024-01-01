Sakla Beni'nin Kont Ziya'sı Yalı Çapkını'nda: Halis Korhan'la Bir Arada
Star TV'de cuma akşamları izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor.
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Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Yalı Çapkını ile beğeniyle izlenen bir başka dizisi Sakla Beni'nin yolları kesişecek.
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HALİS AĞA İLE KONT ZİYA YALIDA Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 23 Şubat akşamı 59. bölümünde; Halis Korhan ile Sakla Beni dizisinden Kont Ziya bir araya gelecek.
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Yalı Çapkını 58. bölümde; hapse giren oğlu Orhan için son çare Kont Ziya'dan yardım isteyen Halis Korhan, ona telefon açıp "Sen de bilirsin ki; iki elim kanda olsa aramazdım seni Ziya... Mevzu evlatlarımız olunca yapmam denileni yaptırıyormuş hayat" demişti.
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"ORHAN'A SAHİP ÇIKACAĞIZ" Bu telefon üzerine Yalı Çapkını 59. bölüm tanıtımında; Halis Korhan'ın evine gidecek olan Kont Ziya'nın (Tamer Levent) "Bizim gibi uzun süre düşman olup da yenişemezsen sonunda dost olurmuşsun. Benim içeride adamım var Orhan'a sahip çıkacağız" demesi dikkat çekti.
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Ardından Halis Korhan ile Kont Ziya'nın birbirlerine sarılması merak uyandırdı.
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Ekranlarda örneğine az rastlanan bu durum, seyircilerde heyecan yarattı. Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizisindeki gibi farklı hikayelere ve karakterlere sahip dizilerin oyuncularının bir bölümde buluşmasına "crossover" adı veriliyor.
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İFAKAT VE ASUMAN DA BELGİN'E GİTMİŞTİ Öte yandan Sakla Beni 16. bölümde de İfakat ve Asuman, Belgin ile görüşmeye gidip Orhan için yardım istemişti. Babası Kont Ziya ile görüşmediğini ifade eden Belgin ise "Ancak Halis Bey babamı bizzat ararsa yardımcı olabilir" demişti.
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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Star TV'de 16 Şubat akşamı 58. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını'nda bebeğini kaybeden Pelin'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.