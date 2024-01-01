Ay'daki Uzay Aracından Fotoğraf
Özel bir şirketin Dünya'nın uydusu Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olan Odysseus mesaisine başladı.
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Bu fotoğraf Ay yüzeyinin 10 kilometre üzerinde çekildi. Geniş açılı selfie fotoğrafta Ay'ın krater delikleriyle kaplı yüzeyinin yanı sıra Odysseus'un kendisi de görülebiliyor.
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Bu kareyi çektikten hemen sonra Ay üzerine zorlu bir iniş yapan aracın, ayakları üzerinde değil, yan durduğu açıklandı. Ancak araç yana yatık pozisyonda olsa da planlanan görevlerini yerine getirebilecek.
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"Hayatta ve iyi durumda" olduğu söylenen uzay aracının, başlangıçta inişi planlanan noktaya yakın olduğu da kaydedildi.
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Odysseus'un 7 günlük kısa ömrü boyunca Dünya'ya birkaç fotoğraf daha iletmesi bekleniyor.