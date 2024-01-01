Galası Gerçekleştirilen "Mehmed: Fetihler Sultanı"Na Fahrettin Altın'dan Övgüler!

Yazar Kemal Tahir'in kültür insanlarının üç ihtiyacı olduğuna dair sözlerine değinen Altun, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "Der ki 'Her şeyden önce bizim gerçek bir kültüre ihtiyacımız vardır. Bizim bununla birlikte sağlam bir dünya görüşüne ihtiyacımız vardır. Türkiye'nin ve Türk insanının anlaşılmasına ihtiyacı var.' Kemal Tahir bunu 1960'ların Türkiye'sinde söylemiştir ve o günden bugüne aslında Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması noktasında çok önemli girişimler olsa da bir taraftan bu tarih bir yanıyla da baskılanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde artık bu tarihle de barışıldığını, bu tarihin gerçek boyutlarıyla çok ciddi şekilde ortaya konmaya başlandığını da yine büyük bir mutlulukla görüyoruz."