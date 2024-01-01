Star TV'nin Yeni Dizisi Yan Oda'nın Yayın Tarihi Belli Oldu.
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda, İki farklı ailenin aynı çatı altında buluşmasını konu alacak. ilk bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Yan Oda'nın başlangıç tarihi...
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Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda tanıtımlarıyla dikkat çekiyor.
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Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı?nın üstlendiği ve senaryosu Yalı Çapkını?nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'in yazdığı Yan Oda dizisi için geri sayım başladı.
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Yapımını OGM Pictures?ın üstlendiği, iki farklı ailenin aynı çatı altında buluşmasını konu alacak olan Yan Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu.
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İLK BÖLÜM 6 MART ÇARŞAMBA Güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi toplayan Yan Oda, 6 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
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YAN ODA'NIN KONUSU Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanan Yan Oda'nın konusu ise şöyle; Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey?le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır.
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Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret?in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale?nin (Derya Pınar Ak)? Daha önce Sevgi?nin de Fikret?in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir.
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YAN ODA DİZİSİNİN KADROSU Dizinin kadrosunda; Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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Yan Oda 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Fikret Alabey ile Sevgi Ersoy'un ailelerine evlendiklerini itiraf etmesi dikkat çekti.