Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

KARAAĞAÇ DESTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? Karaağaç dizisi, Kayseri'nin kent merkezinde, Yeşilhisar ilçesinde ve Soğanlı Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ Olgun Şimşek (Celal Ağa), Emre Kıvılcım (Ömer), Meltem Akçöl (Sultan), Özlem Conker (Asiye), Hakan Boyav (Latif Bey), Merih Öztürk (Gülnaz),Gülçin Hatıhan (Naile), İsmail Hakkı (Çoban Ali), Sevtap Özaltun (Zeynep), Oğulcan Arman Uslu (Merdo), Mehmet Güler (İlyas Kahya), Sekvan Serinkaya (Hamido), Deniz Altan (Sevim), Kenan Ciniviz (Feyzo), Eray Ertüren (Kadri), Tuncay Beyazıt (Hamza), Nurhayat Boz (Gülcan), Mehmet Şeker (Bedo), Mert Karabulut (Veysi), Sultan Sarohan (Dilo), Taylan Meydan (Bekiro), Halil Demir (Şeyhmus), Burçin Yıldırım (Hüsna), Berfin Kıymaz (Reyhan), Adem Türkyılmaz (Adem), Alessa Dilara Demircan (Rabia) ve Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)

?Kara Ağaç Destanı? cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. 1950?den başlayıp 1970?li yıllarda devam eden dizi, Anadolu?nun kadim topraklarında, iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini yan yana anlatıyor.

Kara Ağaç Destanı dizisi 23 Şubat 2024 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" dedi. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yapımın kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar 1. bölümde belli oldu.

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