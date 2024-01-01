Survivor'da Yemek Sipariş Eden Yarışmacı Kim? Acun Ilıcalı Açıkladı

Acun Ilıcalı yarışmada yapılan yiyecek ihlalini böyle anlattı: ?Son zamanlarda görmediğimiz bir olay. Hatta hiç gördük mü bilmiyorum. Survivor'da burada bir şey buldum, aldım yedim gibi olaylara hırsızlık gözüyle bakmıyoruz. Bizim için bu kural ihlali. Cezaları da biliyorsunuz. Daha önce hiç başımıza gelmedi. Bu seferki konu organize bir şekilde yiyecek temin etme çabası. Bu konuda siz nasıl çaba içerisindeyseniz bizim ekip de bunları engelleme çabasında. Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçip, işi operasyona bağlamış, Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek temin etmeye çalışıyor. Biz de bunu tespit ettik. Biliyorsunuz spontane suç başkadır, organize suç başkadır. Bizim çok soğuk bakacağımız ve hiç tolerans gösteremeyeceğimiz bir konu bu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum bunu çok güzel bir şekilde tespit ediyorlar ve belgeleriyle olayı somut hale getirdiler."