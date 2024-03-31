Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı!
Zirvedeki isim değişti
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ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listeye yeni isimler dahil olurken Türkiye'nin en zengin ismi ikinci sıraya geriledi. İşte Türkiye'nin en zengin isimleri...
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Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı.
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Türkiyeden bazı isimler ise listeye damga vurdu.
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İLK SIRADA MURAT ÜLKER VAR Türkiye adına zirvede 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde 2024 yılında 597. sırada yer aldı.
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ŞABAN CEMİL KAZANCI İKİNCİ SIRADA Türkiye'nin ikinci en zengin ismi ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı oldu.
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İPEK KIRAÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA Kıraç Holding patronu İnan Kıraç ile Suna Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü ismi oldu.
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VEHBİ KOÇ DÖRDÜNCÜ Bu yıl Türkiye listesindeki sırasını korurken isimlerden olan Vehbi Koç geçen senede dördüncü sırada yer aldı.
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ERDEMOĞLU BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin birinci sırasında yer alıyordu. Bu yıl Sasa hisselerindeki değer düşüşünün etkisiyle beşinci sırada yer aldı.