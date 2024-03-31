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Türkiye'nin En Zenginleri Açıklandı!

Zirvedeki isim değişti

  1. ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listeye yeni isimler dahil olurken Türkiye'nin en zengin ismi ikinci sıraya geriledi. İşte Türkiye'nin en zengin isimleri...

    ABD merkezli Forbes dergisi, 2024 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listeye yeni isimler dahil olurken Türkiye'nin en zengin ismi ikinci sıraya geriledi. İşte Türkiye'nin en zengin isimleri...

  2. Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı.

    Listenin zirvesinde 233 milyar dolarlık servetiyle Fransız Bernard Arnault yer aldı.

  3. Türkiyeden bazı isimler ise listeye damga vurdu.

    Türkiyeden bazı isimler ise listeye damga vurdu.

  4. İLK SIRADA MURAT ÜLKER VAR Türkiye adına zirvede 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde 2024 yılında 597. sırada yer aldı.

    İLK SIRADA MURAT ÜLKER VAR Türkiye adına zirvede 5,1 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. Dünyanın en zenginleri listesinde 2024 yılında 597. sırada yer aldı.

  5. ŞABAN CEMİL KAZANCI İKİNCİ SIRADA Türkiye'nin ikinci en zengin ismi ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı oldu.

    ŞABAN CEMİL KAZANCI İKİNCİ SIRADA Türkiye'nin ikinci en zengin ismi ise 3,5 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding patronu Şaban Cemil Kazancı oldu.

  6. İPEK KIRAÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA Kıraç Holding patronu İnan Kıraç ile Suna Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

    İPEK KIRAÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA Kıraç Holding patronu İnan Kıraç ile Suna Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç, 3,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

  7. VEHBİ KOÇ DÖRDÜNCÜ Bu yıl Türkiye listesindeki sırasını korurken isimlerden olan Vehbi Koç geçen senede dördüncü sırada yer aldı.

    VEHBİ KOÇ DÖRDÜNCÜ Bu yıl Türkiye listesindeki sırasını korurken isimlerden olan Vehbi Koç geçen senede dördüncü sırada yer aldı.

  8. ERDEMOĞLU BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin birinci sırasında yer alıyordu. Bu yıl Sasa hisselerindeki değer düşüşünün etkisiyle beşinci sırada yer aldı.

    ERDEMOĞLU BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI Geçen sene 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin birinci sırasında yer alıyordu. Bu yıl Sasa hisselerindeki değer düşüşünün etkisiyle beşinci sırada yer aldı.