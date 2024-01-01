PS Plus Haziran 2024 Oyunları Belli Oldu
PlayStation Plus Haziran 2024'te hangi oyunları ücretsiz verecek?
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PlayStation, PS Plus aboneleri için Haziran ayında ücretsiz dağıtacağı oyunları duyurdu. İşte PS Plus'ın Haziran 2024'te dağıtacağı oyunlar;
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STREETS OF RAGE 4
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AEW FİGHT FOREVER
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SPONGEBOB SQUAREPANTS: THE COSMİC SHAKE
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EA SPORTS FC 24 GELİŞMESİ Ayrıca, EA Sports FC 24'ün (Mayıs Aylık Oyunlar serisinin bir parçası) 18 Haziran'a kadar mevcut PS Plus aboneleri tarafından kütüphanelerine eklenebilecek.
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4 Haziran'da tüm PlayStation Plus üyeleri, Yeti Felix Freezebeard'ın avatarını içeren Roblox Paketini de indirebilecek.
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