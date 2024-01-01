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Survivor'a Veda Eden Yarışmacı Belli Oldu

Survivor'dan kim elendi

  1. Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, bu akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi.

    Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, bu akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi.

  2. Eleme potasına giren yarışmacılar Seda, Atakan, Nefise ve Merve olmuştu.

    Eleme potasına giren yarışmacılar Seda, Atakan, Nefise ve Merve olmuştu.

  3. NEFİSE - ATAKAN İlk düelloda Avatar Atakan ile Nefise mücadele etti. Bu düellonun kazananı 5-4'lük skorla Atakan oldu ve adada kalmayı garantiledi.

    NEFİSE - ATAKAN İlk düelloda Avatar Atakan ile Nefise mücadele etti. Bu düellonun kazananı 5-4'lük skorla Atakan oldu ve adada kalmayı garantiledi.

  4. SEDA - MERVE Diğer düelloda Seda ile Merve karşı karşıya geldi.

    SEDA - MERVE Diğer düelloda Seda ile Merve karşı karşıya geldi.

  5. Kazanan 5-4'lük skorla Seda Ocak oldu ve adada kalmayı garantiledi.

    Kazanan 5-4'lük skorla Seda Ocak oldu ve adada kalmayı garantiledi.

  6. NEFİSE - MERVE Merve ve Nefise finalde karşı karşıya geldi.

    NEFİSE - MERVE Merve ve Nefise finalde karşı karşıya geldi.

  7. MERVE ADAYA VEDA ETTİ Final düellosunu kazanan 5-1'lik skorla Nefise Karatay oldu. Nefise adada kalmaya devam edecek. Merve Aydın ise elenen isim oldu.

    MERVE ADAYA VEDA ETTİ Final düellosunu kazanan 5-1'lik skorla Nefise Karatay oldu. Nefise adada kalmaya devam edecek. Merve Aydın ise elenen isim oldu.

  8. Merve Aydın, "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz mutluydum. Tabii ki bir hayalim vardı, final. Nasibim buraya kadarmış. Elimden gelen bütün savaşı verdim ama böyle olması gerekiyormuş" dedi.

    Merve Aydın, "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz mutluydum. Tabii ki bir hayalim vardı, final. Nasibim buraya kadarmış. Elimden gelen bütün savaşı verdim ama böyle olması gerekiyormuş" dedi.