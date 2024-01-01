Survivor'a Veda Eden Yarışmacı Belli Oldu
Survivor'dan kim elendi
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Hafta boyunca belirlenen 4 yarışmacı, bu akşam gerçekleşen eleme düellosunda hünerlerini gösterdi.
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Eleme potasına giren yarışmacılar Seda, Atakan, Nefise ve Merve olmuştu.
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NEFİSE - ATAKAN İlk düelloda Avatar Atakan ile Nefise mücadele etti. Bu düellonun kazananı 5-4'lük skorla Atakan oldu ve adada kalmayı garantiledi.
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SEDA - MERVE Diğer düelloda Seda ile Merve karşı karşıya geldi.
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Kazanan 5-4'lük skorla Seda Ocak oldu ve adada kalmayı garantiledi.
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NEFİSE - MERVE Merve ve Nefise finalde karşı karşıya geldi.
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MERVE ADAYA VEDA ETTİ Final düellosunu kazanan 5-1'lik skorla Nefise Karatay oldu. Nefise adada kalmaya devam edecek. Merve Aydın ise elenen isim oldu.
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Merve Aydın, "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz mutluydum. Tabii ki bir hayalim vardı, final. Nasibim buraya kadarmış. Elimden gelen bütün savaşı verdim ama böyle olması gerekiyormuş" dedi.