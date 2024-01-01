Ferdi Tayfur'un Kızına Büyük Şok!
Evine icra geldi
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın borçları yüzünden eve gelen icra memurlarına olay çıkardı.
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Babası gibi müzisyen olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti.
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Tayfur'un başı, eşinin alacaklılarıyla derde girdi.
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BORCUNU ÖDEMEDİ
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İddiaya göre Muhammet Aydın, kullanmak için lüks bir araç almak istedi ve bu aracı sahibinden vekalaet alarak başka birine sattı.
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Ancak araç sahibine olan 675 bin TL değerindeki borcunu ödemedi.
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SENETLER SAHTE ÇIKTI Dahası, araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıktı. Bunun üzerine alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.
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Geçtiğimiz günlerde Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın Zekeriyaköy'deki evine icra memurları gitti.
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Kapıda icra memurlarını gören Tayfur, öfkeden deliye döndü.
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MEMURLARA ZORLUK ÇIKARDI Tayfur, icra memurlarının içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine devreye jandarma girdi.
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Emniyet güçlerinin yardımıyla memurlar eve girerek işlemleri yapabildiler.