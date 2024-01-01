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Ferdi Tayfur'un Kızına Büyük Şok!

Evine icra geldi

  1. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın borçları yüzünden eve gelen icra memurlarına olay çıkardı.

    Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın borçları yüzünden eve gelen icra memurlarına olay çıkardı.

  2. Babası gibi müzisyen olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti.

    Babası gibi müzisyen olan Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın ile dünya evine girmişti.

  3. Tayfur'un başı, eşinin alacaklılarıyla derde girdi.

    Tayfur'un başı, eşinin alacaklılarıyla derde girdi.

  4. BORCUNU ÖDEMEDİ

    BORCUNU ÖDEMEDİ

  5. İddiaya göre Muhammet Aydın, kullanmak için lüks bir araç almak istedi ve bu aracı sahibinden vekalaet alarak başka birine sattı.

    İddiaya göre Muhammet Aydın, kullanmak için lüks bir araç almak istedi ve bu aracı sahibinden vekalaet alarak başka birine sattı.

  6. Ancak araç sahibine olan 675 bin TL değerindeki borcunu ödemedi.

    Ancak araç sahibine olan 675 bin TL değerindeki borcunu ödemedi.

  7. SENETLER SAHTE ÇIKTI Dahası, araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıktı. Bunun üzerine alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.

    SENETLER SAHTE ÇIKTI Dahası, araç karşılığı verdiği senetler de sahte çıktı. Bunun üzerine alacaklı kişi Aydın'ı mahkemeye verdi.

  8. Geçtiğimiz günlerde Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın Zekeriyaköy'deki evine icra memurları gitti.

    Geçtiğimiz günlerde Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın Zekeriyaköy'deki evine icra memurları gitti.

  9. Kapıda icra memurlarını gören Tayfur, öfkeden deliye döndü.

    Kapıda icra memurlarını gören Tayfur, öfkeden deliye döndü.

  10. MEMURLARA ZORLUK ÇIKARDI Tayfur, icra memurlarının içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine devreye jandarma girdi.

    MEMURLARA ZORLUK ÇIKARDI Tayfur, icra memurlarının içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine devreye jandarma girdi.

  11. Emniyet güçlerinin yardımıyla memurlar eve girerek işlemleri yapabildiler.

    Emniyet güçlerinin yardımıyla memurlar eve girerek işlemleri yapabildiler.