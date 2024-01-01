Diziye Veda Etti
Veda etme nedenini ilk kez açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda yer almayacak isimlerden biri de Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen olmuştu. Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'ne veda etmesiyle ilgili ilk kez konuştu.
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Reyting rekorları kıran bir sezon finali ile ekran macerasına ara veren Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteriyle adından söz ettiren Selin Türkmen, kadroya veda etti. Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti ile yollarını neden ayırdığını ilk kez açıkladı.
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SENARYO GEREĞİ DİZİDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Güzel oyuncu Türkmen, açıklamalarında senaryo gereği diziden ayrılması gerektiğini belirtirken, bir yandan da okulunun devam ettiğinin altını çizdi.
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4 İSİM BİRDEN VEDA ETTİ
Kızılcık Şerbeti'ne Selin Türkmen'in yanı sıra Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz ve Müjde Uzman veda etti.