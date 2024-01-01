Diziye Veda Etti

Reyting rekorları kıran bir sezon finali ile ekran macerasına ara veren Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Çimen karakteriyle adından söz ettiren Selin Türkmen, kadroya veda etti. Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti ile yollarını neden ayırdığını ilk kez açıkladı.