Kapalı Otoparkta Araçları Çizdiler

Bir araç sahibi, "Yaklaşık bir buçuk yıldır aracım otoparkta duruyor. Güvenli bir şekilde durmasını istediğim aracın başına böyle bir şey gelmesi beni gerçekten çok üzdü. İSPARK yetkililerine ve güvenliğe aktardım konuyu. Tutanak tuttuk sonra Hasanpaşa Karakolu'na intikal ettim burada da tutanak tuttuk." dedi.