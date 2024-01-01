Lazanya Nasıl Yapılır?

Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır. Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Łazanki ise Belarus ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.