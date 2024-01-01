Lazanya Nasıl Yapılır?
Lazanya yapımının püf noktaları
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"Lazanya" sözcüğü, başta pişirme kabının adı olsa da, günümüzde sadece yemeğin adına lazanya denilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde "lasagne" sözcüğü kullanılsa da Amerika'da "lasagna" olarak geçmektedir.
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Lazanya için farklı tarifler mevcuttur. Örneğin ricotta ve mozzarella gibi İtalyan peynirleri kullanılabilmektedir. Klasik türdeki "Lasagne alla Bolognese" sadece Parmesan peyniri kullanmaktadır. Genel olarak domates türevi sosları kullanılabileceği gibi, "besciamella" (Beşamel sos) da kullanılmaktadır. Ancak temel tariflerin dışına çıkıldığında, ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli lazanyalar görülebilmektedir. Łazanki ise Belarus ve Polonya gibi Doğu Avrupa'da yenilen bir lazanya çeşididir.
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LAZANYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
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LAZANYA NASIL YAPILIR?
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