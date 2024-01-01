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Bağırsakları Çürüten Besinler!

Mutfağınızdan kesinlikle çıkarın

  1. Gün içerisinde tükettiğiniz besinler aslında organların sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Bununla birlikte, "ikinci beynimiz" olarak bilinen bağırsaklarımız, farkında olmadan tükettiğimiz bazı besinler nedeniyle vücut sağlığımıza zarar veriyor. İşte her yediğinde ömrünüzden çalan yiyecekler...

    Gün içerisinde tükettiğiniz besinler aslında organların sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Bununla birlikte, "ikinci beynimiz" olarak bilinen bağırsaklarımız, farkında olmadan tükettiğimiz bazı besinler nedeniyle vücut sağlığımıza zarar veriyor. İşte her yediğinde ömrünüzden çalan yiyecekler...

  2. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre bağırsaklarımız vücudumuzun ikinci bir beyni olarak nitelendirilmektedir.

    Uzmanların yaptığı açıklamalara göre bağırsaklarımız vücudumuzun ikinci bir beyni olarak nitelendirilmektedir.

  3. Gün içerisinde tükettiğimiz bazı yiyecekler sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsak oluşturmaya yardımcı olabileceği gibi, lifli olmayan, işlenmiş yiyeceklerin bağırsaklarda neredeyse yıkıcı bir etki oluşturduğu biliniyor.

    Gün içerisinde tükettiğimiz bazı yiyecekler sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsak oluşturmaya yardımcı olabileceği gibi, lifli olmayan, işlenmiş yiyeceklerin bağırsaklarda neredeyse yıkıcı bir etki oluşturduğu biliniyor.

  4. Kilo alımı, çeşitli rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları bunu sonucunda çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatan şiddetli bir etkiye sahiptir.

    Kilo alımı, çeşitli rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları bunu sonucunda çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatan şiddetli bir etkiye sahiptir.

  5. Yeme alışkanlıklarını sağlıklı bir düzeyde tutmak, sindirim sorunlarını azaltmak için çok önemlidir. Bazı besinler bağırsaklarınızı ve genel sağlığı önemli ölçüde bozabilir. İşte tüketmemeniz gereken o besinler...

    Yeme alışkanlıklarını sağlıklı bir düzeyde tutmak, sindirim sorunlarını azaltmak için çok önemlidir. Bazı besinler bağırsaklarınızı ve genel sağlığı önemli ölçüde bozabilir. İşte tüketmemeniz gereken o besinler...

  6. HAMUR İŞLERİ <br> Simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdaların arasında yer aldığından, sağlıklı olmayan kahvaltı seçeneklerinden biri. <br> Bu nedenle kontrollü tüketilmesi gereken veya yalnızca sağlıklı un ve malzemelerden yapılan çeşitlerinden tercih etmek gerekiyor. <br>Bu besinlerin üretiminde kullanılan ilave şeker, bağırsak bakterilerinde dengeyi bozarak sağlığı önemli ölçüde bozar. <br> Bazı besinler, bağırsak florasındaki bakteri dengesini bozarak kötü bağırsak bakterileri için aranan ortam ve beslenme şeklini oluşturabilir.

    HAMUR İŞLERİ
    Simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdaların arasında yer aldığından, sağlıklı olmayan kahvaltı seçeneklerinden biri.
    Bu nedenle kontrollü tüketilmesi gereken veya yalnızca sağlıklı un ve malzemelerden yapılan çeşitlerinden tercih etmek gerekiyor.
    Bu besinlerin üretiminde kullanılan ilave şeker, bağırsak bakterilerinde dengeyi bozarak sağlığı önemli ölçüde bozar.
    Bazı besinler, bağırsak florasındaki bakteri dengesini bozarak kötü bağırsak bakterileri için aranan ortam ve beslenme şeklini oluşturabilir.

  7. KIZARTMA <br> Belirli miktarda ve türde tüketildiğinde yağ temel besin kaynaklarından biridir.<br> Bununla birlikte, bağırsakların sağlığı, kızartılmış yiyeceklerden de etkilenebilir. Sindirim sistemine zarar verirken, kızarmış yiyecekler bağırsak hareketlerinde istenmeyen değişiklikler yapabilir.<br> Bu besinler, kötü bağırsak bakterilerinin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturan mideniz üzerinde de aynı zararlı etkileri olabilir.<br> Izgara ve fırında pişirilmiş yiyecekler, kızarmış yiyeceklerden çok daha uygun olabilir.

    KIZARTMA
    Belirli miktarda ve türde tüketildiğinde yağ temel besin kaynaklarından biridir.
    Bununla birlikte, bağırsakların sağlığı, kızartılmış yiyeceklerden de etkilenebilir. Sindirim sistemine zarar verirken, kızarmış yiyecekler bağırsak hareketlerinde istenmeyen değişiklikler yapabilir.
    Bu besinler, kötü bağırsak bakterilerinin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturan mideniz üzerinde de aynı zararlı etkileri olabilir.
    Izgara ve fırında pişirilmiş yiyecekler, kızarmış yiyeceklerden çok daha uygun olabilir.

  8. İŞLENMİŞ GIDALAR <br> Uzun zamandır bilindiği gibi, beyaz makarna, cipsler, tatlılar, salam, sosis ve sucuk gibi yiyeceklerin yüksek kalori içermesi kilo almaya neden olabilir. <br> İşlenmiş gıdaların bağırsak sağlığı üzerinde de önemli bir etkisi vardır. <br>İşlenmiş gıdaların bağırsak bakterilerini ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için gerekli liflerin olmaması, bağırsakları çok zarar verir.<br> Atıştırmalık olarak cips yerine meyve ve çiğ kuruyemişler tüketmek, işlenmiş yiyecekler yerine daha doğal şeyler tüketmek vücudunuza iyi gelir.

    İŞLENMİŞ GIDALAR
    Uzun zamandır bilindiği gibi, beyaz makarna, cipsler, tatlılar, salam, sosis ve sucuk gibi yiyeceklerin yüksek kalori içermesi kilo almaya neden olabilir.
    İşlenmiş gıdaların bağırsak sağlığı üzerinde de önemli bir etkisi vardır.
    İşlenmiş gıdaların bağırsak bakterilerini ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için gerekli liflerin olmaması, bağırsakları çok zarar verir.
    Atıştırmalık olarak cips yerine meyve ve çiğ kuruyemişler tüketmek, işlenmiş yiyecekler yerine daha doğal şeyler tüketmek vücudunuza iyi gelir.