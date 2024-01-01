Bağırsakları Çürüten Besinler!

İŞLENMİŞ GIDALAR

Uzun zamandır bilindiği gibi, beyaz makarna, cipsler, tatlılar, salam, sosis ve sucuk gibi yiyeceklerin yüksek kalori içermesi kilo almaya neden olabilir.

İşlenmiş gıdaların bağırsak sağlığı üzerinde de önemli bir etkisi vardır.

İşlenmiş gıdaların bağırsak bakterilerini ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için gerekli liflerin olmaması, bağırsakları çok zarar verir.

Atıştırmalık olarak cips yerine meyve ve çiğ kuruyemişler tüketmek, işlenmiş yiyecekler yerine daha doğal şeyler tüketmek vücudunuza iyi gelir.