İbn-İ Sina'dan Saç Dökülmesini Durduran Tarif! Saçkıranı Bile Yok Ediyor...

Defne Yağı: Saçkıran tedavisinde ise defne yağı önerilir. Defne yağı, saçkıran sorunu yaşayan kişiler için etkili bir doğal tedavi seçeneği olarak bilinir. Saç köklerini canlandırır, yeni saç büyümesini teşvik eder ve saç derisini yatıştırır. Aynı zamanda, defne yağı saçın sağlıklı ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur.