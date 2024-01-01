Ne Koyu Leke Ne De Ufacık Çizgi Bırakıyor. Üstelik Hazırlaması Da Uygulaması Da Basit

Yüzü neme boğan ayva çekirdeği bombası Ne koyu leke ne de ufacık çizgi bırakıyor Cildiniz hassas ve çabuk kızarıyorsa, ayva çekirdeği jelini deneyebilirsiniz. Tahriş olmuş, kaşıntılı veya kızarık cildi yatıştırır, rahatlatır ve nemlendirir. Aynı zamanda saç bakımında da kullanılabilir. Saç derisine masaj yaparak uygulandığında, kepek oluşumunu azaltır ve saçın daha sağlıklı uzamasına yardım edebilir.