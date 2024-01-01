Yarışmacı Bin Pişman Oldu
Milyoner'de büyük ödüle 4 adım kala çekildi!
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yaşananlarla sosyal medyada viral oldu. Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı 10'uncu soruda aldığı kararla üzüntüye boğuldu.
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.
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Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı, başarılı performansıyla göz doldurdu ve ikinci baraj sorusuna kadar kolaylıkla ilerledi.
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Hızla büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruya ulaşmayı başardı.
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"8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?" şeklindeki soru, yarışmacıya adeta ter döktü.
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"A- Trabzon", "B- Sivas", "C- Konya" ve "D- Eskişehir" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı yanıt vermekte zorlandı.
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Doğru cevap olan "D- Eskişehir" cevabını tahmin ettiği halde yarışmadan çekilme kararı aldı.
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200 bin TL alarak yarışmaya veda eden yarışmacı, doğru cevabın 'D-Eskişehir' olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.