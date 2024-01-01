Yarışmacı Bin Pişman Oldu

Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
Hatay'da anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
İstanbul'da hastane skandalı: 7 çalışana hapis talebi
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
AİHM'den FETÖ davasına ret kararı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
2025'te Emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Bakanlık bu yıl 229 özel sağlık tesisinin faaliyetini durdurdu
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Lahmacunda hile yapan restoranlar ifşa edildi
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Okul kantinindeki tavuklu makarna öğrencileri hastanelik etti
Mahkemeden kanser ilacı kararı
Mahkemeden kanser ilacı kararı
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
MEB duyurdu: Aileler için eğitimde yeni dönem
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasını yalanladı
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan Asgari ücret açıklaması
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
Avukat, 'Hakime rüşvet vereceğim' yalanı ile müvekkilini dolandırdı
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
6 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeni belli oldu
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
2 kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
HIV olduğunu eşinden sakladı, 20 yıla kadar hapsi istendi
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
TÜİK açıkladı: Kocaeli kişi başına gelirde zirvede
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Cari dengede 5 yıl sonra bir ilk! 5 ay üst üste fazla verildi
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
Komisyon toplantısına katılan işçilerden 'geçinemiyoruz' isyanı
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
45 yıllık hazır giyim firması iflas etti! 2 bin çalışan işsiz
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Beyaz eşyada zam sinyali: Tamirat ve taşıma ücretleri de artıyor
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Bakan Memişoğlu ile vekiller arasında 'mitomani' tartışması
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Emeklinin gözü de yeni asgari ücrette
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Vatandaş şikayet etti, iki bakandan açıklama geldi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Memişoğlu: 2025 yılında 1000 yeni ASM açacağız
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi
Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya düzenleme zorunlu hale geldi

Yarışmacı Bin Pişman Oldu

Milyoner'de büyük ödüle 4 adım kala çekildi!

  1. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yaşananlarla sosyal medyada viral oldu. Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı 10'uncu soruda aldığı kararla üzüntüye boğuldu.

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yaşananlarla sosyal medyada viral oldu. Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı 10'uncu soruda aldığı kararla üzüntüye boğuldu.

  2. ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışma, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

  3. Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı, başarılı performansıyla göz doldurdu ve ikinci baraj sorusuna kadar kolaylıkla ilerledi.

    Programa katılan Derya Gücüm isimli yarışmacı, başarılı performansıyla göz doldurdu ve ikinci baraj sorusuna kadar kolaylıkla ilerledi.

  4. Hızla büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruya ulaşmayı başardı.

    Hızla büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruya ulaşmayı başardı.

  5. "8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?" şeklindeki soru, yarışmacıya adeta ter döktü.

    "8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?" şeklindeki soru, yarışmacıya adeta ter döktü.

  6. "A- Trabzon", "B- Sivas", "C- Konya" ve "D- Eskişehir" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı yanıt vermekte zorlandı.

    "A- Trabzon", "B- Sivas", "C- Konya" ve "D- Eskişehir" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı yanıt vermekte zorlandı.

  7. Doğru cevap olan "D- Eskişehir" cevabını tahmin ettiği halde yarışmadan çekilme kararı aldı.

    Doğru cevap olan "D- Eskişehir" cevabını tahmin ettiği halde yarışmadan çekilme kararı aldı.

  8. 200 bin TL alarak yarışmaya veda eden yarışmacı, doğru cevabın 'D-Eskişehir' olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

    200 bin TL alarak yarışmaya veda eden yarışmacı, doğru cevabın 'D-Eskişehir' olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.